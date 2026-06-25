AI股下修估值？經長：台灣AI發展基本面穩健、成長非常快速

近期國際股市因對AI與半導體類股評價過高而出現震盪，並引發投資人對AI下修估值的疑慮。經濟部長龔明鑫25日受訪表示，股市漲漲跌跌有多重原因，有消息面、有資金面，都會影響，但終究要回歸基本面；他認為，台灣AI發展基本面穩健，成長也非常快速，基本面看起來還是OK。

龔明鑫今天主持業務會報前受訪，作上述表示。針對台灣電電公會（TEEMA）首座海外科學園區將落腳波蘭米恩基尼亞（Miękinia），龔明鑫表示，經濟部已於今年5月與電電公會簽署合作備忘錄（MOU），共同推動海外科學園區計畫，目前進展還算順利，其中在波蘭的據點也已正式宣布。

他表示，TEEMA園區也是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」策略的重要一環。過去我國廠商到海外設廠都是單一生產基地，從事代工，像是過去在中國大陸、東南亞等地以代工製造為主的海外設廠模式。這次，TEEMA海外園區出海口是在地的，與在地市場及企業的結合，不僅是生產基地，且延伸至當地廠商合作，這更有意義，台廠主導性更強，將產業能量延伸出去。

龔明鑫表示，波蘭園區除規劃與AI算力相關應用外，電動車也是重點，我國電動車供應鏈將與波蘭當地汽車品牌與供應商合作，進一步拓展至歐洲市場。

龔明鑫指出，除波蘭以外，依照電電公會目前評估觀察，進展較快的區域包括墨西哥與美國，期盼相關地點於今年底前逐步確定。