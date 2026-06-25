營邦股東會／衝刺AI商機 看旺今年營運
AI機殼廠營邦（3693）25日召開股東常會，說明2025年度營運成果與未來展望。受惠AI、雲端及高效能運算需求持續成長，預期2026全年度營運維持雙位數成長，整體營運動能穩健。
營邦表示，隨著AI運算架構由單一伺服器加速走向機架級與系統級整合，儲存、運算與網路協同設計已成為AI基礎設施關鍵趨勢。公司將持續聚焦技術深化與全球客戶合作，掌握AI基礎建設長期成長機會。
在AI Storage領域，營邦持續與NVIDIA深化合作，參與AI生態系發展，並共同推動新世代AI儲存架構，以支援AI Factory及大型模型運算所需之高頻寬與低延遲資料存取需求。
在CSP市場方面，營邦持續強化與全球雲端服務供應商及策略夥伴合作，並投入AMD新世代機架級AI基礎設施平台相關專案，結合高密度運算設計與系統整合能力，支援大規模AI訓練與推論應用。
在標準產品業務方面，公司持續深耕Intel與AMD平台準系統產品線，透過產品優化與品質提升維持穩定成長，並擴大全球市場布局。
今年適逢營邦成立30周年，由傳統伺服器與儲存系統供應商逐步發展為全球AI基礎設施供應鏈重要合作夥伴。隨著楊梅新廠正式啟用，以及全球客戶與策略夥伴於今年4月齊聚台灣交流並參訪越南生產基地，營邦進一步強化全球製造布局與供應鏈韌性，獲得國際客戶肯定。
展望未來，營邦將持續聚焦AI基礎設施三大成長動能，深化與全球策略夥伴合作，強化技術創新與營運效率，推動長期穩健成長。
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