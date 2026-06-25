營邦股東會／衝刺AI商機 看旺今年營運

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）提到代理式AI（Agentic AI）時代正加速到來，企業將不再只是使用AI工具，而是進入由AI自主協作、端到端運作的新階段。呼應此一趨勢，根據安永《2026年重新想像產業未來》研究顯示，企業持續增加對轉型科技（Transformational Technologies）的投資，其中分析技術、人工智慧（AI）領先所有產業應用，有66%受訪企業表示已投資代理式AI（34％），或計劃在未來一年內投資（32％），顯示代理式AI正快速從概念走向企業實務部署。

2026-06-25 17:11