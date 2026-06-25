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NVIDIA 800V Power Rack 成 Vera Rubin選用方案 Rubin Ultra擴大採用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
根據研調機構TrendForce最新AI server供電架構研究，輝達（NVIDIA）正積極打造自家800V HVDC Power Rack方案，目標於2026年第3季完成備貨，提供有需求的Vera Rubin客戶選用，非標準配備。 路透社
根據研調機構TrendForce最新AI server供電架構研究，輝達（NVIDIA）正積極打造自家800V HVDC Power Rack方案，目標於2026年第3季完成備貨，提供有需求的Vera Rubin客戶選用，非標準配備。 路透社

根據研調機構TrendForce最新AI server供電架構研究，輝達NVIDIA）正積極打造自家800V HVDC Power Rack方案，目標於2026年第3季完成備貨，提供有需求的Vera Rubin客戶選用，非標準配備。從各機櫃的功耗設計來看，NVIDIA 800V Power Rack預計將於2027下半年的Rubin Ultra系列後逐步放大採用，實際大規模採目前估計將落在2028年。

TrendForce說明，VR200單櫃功耗約225kW，相較前一代GB300的150kW，增幅尚屬可控，仍可沿用In Rack PSU （power supply unit）支應。進入Rubin Ultra世代，其功耗660kW的設計，對應下一代氣冷產品功耗水準多可達1.2MW-1.3MW，預估單櫃Power Rack可支援1-2櫃Rubin Ultra，實際採用數量將取決於客戶的冗餘需求。此外，供應鏈透露NVIDIA正持續開發更多供電方案，將提供客戶多元選擇。

大型雲端服務供應商（Hyperscaler）與開發商投入龐大資本支出建置資料中心，預計於2026年底前在北美推動多個GW級園區陸續投入營運。但觀察在記憶體、CPU等伺服器料件仍有較供需緊張態勢，另外也得考量其他如資料中心電網併入新增負載的挑戰，可能都會對供應鏈實際出貨進度形成一定壓力。

TrendForce觀察到，目前多數美國電網區域具備足夠的發電容量以消耗被核准的資料中心負載，真正瓶頸在於輸電（transmission）環節。尤以PJM Interconnection等併網限制較為嚴格的電網區域為甚，若為新規劃的資料中心提案，等待併網周期可能達逾五年。包含PJM在內的多個電網區域，已著手與聯邦政府合作，研擬如何加速資料中心負載併網流程的相關機制。

此外，關鍵電力設備交期延長也可能造成一定輸電限制風險。截至2025年中，大型電力變壓器（large power transformer）的平均交期已拉長至約2.5年，其中高電壓等級（345kV–765Kv）更達四至五年，約為2020年交期的翻倍；開關設備（switchgear）亦面臨類似情況。在此背景下，後續仍得觀察供應鏈是否能夠即時針對上述關鍵零組件或電力基礎設施加速生產完成備貨，若有不及恐將影響資料中心實際建置期程風險。

輝達 NVIDIA

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