資安署示警：政府網通設備管理介面外露 恐遭駭客入侵橫向滲透

數位發展部資通安全署近期檢測發現，部分政府機關網路通訊設備的管理介面可直接透過網際網路存取，且未限制來源IP位址，形成重大資安漏洞。資安署指出，此類設備一旦存在已知漏洞且未完成修補，攻擊者得以取得設備控制權、竊取組態資訊，甚至以此作為橫向移動的攻擊入口，威脅範圍可能擴及整體機關網路。

資安署已發布資安警訊，要求各機關立即檢視相關設備安全設定並採取防護措施。

資安署表示，隨著網路攻擊手法日益複雜，網通設備已成駭客鎖定的重要目標。近期國際威脅情資顯示，攻擊者持續針對暴露於網際網路的網通設備進行大規模掃描，並嘗試利用已知漏洞或弱密碼入侵，再以受控設備作為後續攻擊跳板，滲透目標機關內部網路。

資安署指出，許多攻擊事件均源於管理介面直接暴露於網際網路、未落實存取管控，或未定期進行安全修補等管理疏失。

針對上述風險，資安署建議各機關立即採取六項防護行動：一、全面盤點網通設備管理介面對外暴露情形；二、限制管理介面僅允許特定來源IP位址，或透過VPN等安全機制存取；三、盡速完成設備韌體及安全更新，修補已知漏洞；四、停用非必要管理服務及通訊埠，縮減攻擊面；五、啟用多因子驗證（MFA）並強化管理帳號密碼安全；六、持續監控設備異常登入及設定變更紀錄，及早發現可疑活動。

資安署強調，各機關應遵循「最小暴露面」及「原則禁止、例外允許」的遠端存取管控原則，避免將管理介面直接開放於網際網路，並定期檢視設備安全設定。

資安署表示，將持續蒐整國內外威脅情資，主動協助政府機關發現潛在風險，並透過資安警訊及通報機制提醒各機關即時因應，共同提升整體資安防護能量與韌性。