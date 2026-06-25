遠傳AI加持智慧醫療 前進Medical Taiwan 2026

遠傳電信（4904）近年積極以AI技術切入智慧醫療，以「在宅遠距醫療照護」與「跨院專科遠距會診」兩大成果，前進「2026台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan 2026）」，在數位健康永續未來館亮相，展現遠傳從在宅照護、遠距診療到AI醫療數據平台之全場景數位健康應用，積極推動台灣智慧醫療產業升級與數位轉型。

「2026台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan 2026）」25日正式開跑，遠傳攜手台灣數位健康產業發展協會（TAIDHA），在「數位健康永續未來館」展示5G遠距診療平台成果。

遠傳說明，以「Health健康+ APP」打造「在宅遠距醫療照護」及「跨院專科遠距會診」雙應用情境，包括支援病人於居家環境進行視訊回診、生理數據監測、健康追蹤、衛教推播與跨院醫療協作；透過5G即時視訊與數位平台串聯醫學中心、醫療院所的跨院遠距會診，並整合醫療院所HIS系統與虛擬健保卡認證，提升偏鄉及在宅病患之醫療可近性，實踐資源共享、落實分級醫療制度。

遠傳指出，深耕5G、AIoT技術應用領域，除建置遠距醫療平台外，看好智慧醫療產業發展，攜手「台灣醫療暨生技器材工業同業公會」、「工業技術研究院」共同推動「AI智慧醫療平台共創計劃」，藉由FHIR Device技術架構為核心醫療數據平台，打造跨醫療軟體與器材數據整合、跨系統醫療數據匯流與交換標準化基礎架構，解決醫材產業長期面臨數據格式不一致、AI研發數據不足及資料蒐集成本高等痛點，實踐醫療數據交換標準化、醫療暨生技器材產業數位轉型。

遠傳認為，高齡化社會與醫療照護需求快速成長時代來臨，以5G網路、遠傳遠距診療平台（FET Telemedicine）、遠傳雲端醫療資訊系統（FET Cloud HIS）及AIoT整合能力，建構智慧醫療數據整合平台與數位服務通路，目前已攜手指標醫材夥伴包含晉弘（6796）科技、宇心生醫、商之器科技（8409）進行合作示範驗證，未來將逐步推廣至醫材工會，有助深化遠距醫療與在宅醫療應用發展，加速台灣智慧醫療產業與國際接軌。

2026台灣國際醫療暨健康照護展自即（25）日起至27日，於台北世貿中心一館展出，是為亞太指標性醫療專業展會，今年以「Innovating Wellness（創新醫療・健康未來）」為主軸，聚焦智慧醫療、創新照護與醫療科技應用三大領域，匯聚國內外醫療機構、科技業者及產業夥伴，共同打造醫療創新交流平台。