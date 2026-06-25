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專家：AI帶動記憶體進入超級週期 台灣成關鍵少數

中央社／ 台北25日電

美光財報優於預期，反映AI基礎設施投資持續擴張，帶動記憶體需求強勁。台經院產經資料庫總監劉佩真認為，記憶體產業已經擺脫過往景氣循環，進入「超級週期」，而且AI浪潮帶動台灣記憶體角色升級，可望成為「關鍵少數」。

劉佩真今天於台經院記者會上指出，記憶體族群除了受惠於AI訓練的高頻寬記憶體（HBM），也會因為AI進入典範轉移，隨著AI代理（AI Agent）、實體AI等應用崛起，帶動包含LPDDR、DDR5等記憶體產品需求；傳統記憶體方面，則因AI資源配置造成排擠效應，報價持續上揚。

劉佩真直言，從此次美光財報表現也可看出，記憶體產業已經擺脫過去景氣循環模式，正式進入AI帶動的超級週期。

至於台灣記憶體將扮演何種角色，劉佩真指出，台灣記憶體在全球市占率不到3%，但這波AI浪潮造成產能排擠，可望因此受惠；未來邊緣運算、實體AI崛起，必須搭配不同記憶體，台灣記憶體產業可望迎來大爆發，直接參與AI供應鏈，「台灣記憶體慢慢成為全球能夠扮演關鍵少數的地位」。

除了記憶體議題，劉佩真指出，「晶片通膨」現象也值得討論，背後原因除了AI需求強勁，全球供應鏈在地化與摩爾定律放緩，也推升生產及研發成本，廠商陸續調高報價，形成價量齊揚局面。

劉佩真指出，根據預測，2026年台灣半導體產值可望達到新台幣8.45兆元，在去年的高基期之下，今年成長率還可達29.5%，相當驚人，也成為支撐今年經濟成長的關鍵動能。

超級週期（Supercycle，又稱超級循環）指原物料或特定產業經歷較長期、甚至數十年的價格持續上漲與榮景，而非短期的景氣循環。

美光 台經院

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