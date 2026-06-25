科明儀器每股配發現金股利5元 新品項到位拚今年上櫃

眼科白內障設備廠科明儀器董事長江勁賢表示，新產品今年下半年陸續到位，將挹注營收與獲利持續成長。他指出，申請上櫃進程正進行中，目標今年轉上櫃，屆時可擴大資本市場能見度，為下一階段業務擴張奠定基礎。

科明儀器25日召開股東會，會中通過2025年度股利分配案，每股盈餘分配現金股利3.5元及資本公積配發現金股利1.5元，合計每股現金股利5元。

科明儀器為白內障手術設備及人工水晶體經銷商，目前飛秒白內障設備市占率逾4成，耗材市占率逾5成。

江勁賢指出，今年人工水晶體全新產品上市後，持續引進全品項產品，結合既有飛秒白內障設備及屈光矯正業務，形成從白內障、屈光到青光眼，從設備到耗材的完整眼科解決方案。

科明儀器表示，未來將全面深化與各級醫療院所的合作廣度與業務滲透率，並持續發展全台首創的移動式飛秒白內障設備租賃模式，協助中小型診所以低資金門檻導入高階手術設備。

科明儀器指出，今年下半年持續推出新品，第3季切入短延焦段市場，預計每年可貢獻收入約新台幣1億元；第4季再跟進植入式隱形眼鏡及居家眼壓計，填補高度近視市場缺口並拓展眼壓量測業務通路，完整化從角膜到眼內的產品線。

在智慧醫療布局上，科明儀器持續探索AI智能輔助應用，結合顧問式銷售、專業技術支援與AI數據平台，協助醫療機構提升整體競爭力，讓視力照護逐步邁向數位化。