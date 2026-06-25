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燿華26日召開法說會 聚焦低軌衛星與AI應用展望

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
燿華土城廠區外觀。記者尹慧中／攝影
燿華土城廠區外觀。記者尹慧中／攝影

低軌衛星與車用雷達板PCB大廠燿華（2367）25日公告受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會，預計召開法人說明會之日期：115/06/26，召開法人說明會之時間：14 時 00 分，公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會，說明公司營運概況。外界持續聚焦低軌衛星與AI應用展望。

燿華日前召開股東會，議案全照案通過，包含承認財報與配息0.2元，公司團隊釋出積極轉型衝刺人工智慧（AI）與低軌衛星進度，力拚下半年優於上半年。董事長張元銘於股東會期間指出，燿華持續優化產品結構，並將持續聚焦AI、高速運算（HPC）及低軌衛星等新興應用市場，作為下一階段成長動能。燿華總座叢守璞會後也說，公司訂單逐季成長，低軌衛星產品營收占比近30%為成長最快速應用，此外公司在AI相關產品積極布局預期第4季開始發酵，同時持續產品結構優化，目標明年低軌衛星與AI兩大領域營收占比可望超過50%。

燿華今年上半年受缺料干擾，燿華今年首季稅後淨損為2.85億元，每股稅後虧損0.4元，累計前5月合併營收為66.33億元，年減約8%，燿華當時說明，第2季看起來還是保守，但公司已陸續啟動漲價，有助於改善公司毛利率。

營收 燿華 低軌衛星

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