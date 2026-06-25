對抗詐騙！中華電信攔阻102億次有害連線

詐騙猖獗，詐騙集團更透過各種釣魚詐騙，吸引民眾上鉤，暑假即將到來，網路資安防護需求迎來高峰。中華電信（2412）近年透過全方位網路資安服務，打造「防駭守門員」與「色情守門員」等資安服務，累計今年前五月，成功攔阻超過超過102億次以上的詐騙、色情、毒品及暴力等有害網頁連線。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計顯示，釣魚連結詐騙成為主要手法之一。

中華電信表示，「防駭守門員」與「色情守門員」資安服務今年前五月成功攔阻超過102億次以上的詐騙、色情、毒品及暴力等有害網頁連線，攔阻次數較去年同期成長近96%，平均每月為每位客戶阻斷近2,000次有害網路連線，「防駭守門員」遏阻來自釣魚網站、勒索病毒及網路駭客攻擊等資安威脅，把關用戶的網路安全。

隨著網路應用逐漸多元，中華電信指出，「色情守門員」可自動過濾「色情、暴力、自殺、武器、毒品、賭博」等六大有害兒童及青少年身心健康之網站侵擾，統計今年度至5月已攔阻逾33.2億次，有效守護孩童上網之安全；同時更提供多種類別網站的彈性管控功能，可針對影音串流、通訊軟體、社群媒體、交友軟體、購物網站、遊戲平台、網路論壇與線上漫畫等進行彈性控管，統計今年1至5月攔阻次數已達4.17億次，為用戶打造客製化的資安需求。

而隨著AI浪潮興起，為了避免孩童於成長發展階段過度依賴AI應用服務，影響兒少自主學習動機，造成對假訊息辨識力不足或情感過度依賴等問題，中華電信指出，「色情守門員」於今年4月新增「AI應用」類別的彈性管控內容，啟動此模式將無法瀏覽或使用Gemini、ChatGPT、Grok、Character.AI、Claude等AI應用服務；統計今年該項目自推出後，4至5月攔阻次數已達23萬次，顯示家長對AI應用管控的需求正持續攀升，中華電信與您一同守護孩童的上網環境。

中華電信指出，安心迎暑假，推出系列方案與加碼好禮，凡申請HiNet寬頻或行動之色情守門員、防駭守門員、上網時間管理等任一服務，即可抽「國泰商旅即享券」6,000元、「美食饗宴即享券」200元；7月1日至9月30日申請上述任一服務，有機會將10,000元的「頂規好禮即享券」帶回家，包括王品集團、遠東SOGO百貨、漢神百貨／巨蛋等多家知名連鎖品牌。

此外，中華電信指出，7月份網路門市再祭出加碼，申請即加碼抽千元「頂規好禮即享券」即享券，中華電信提供全方位暑期網路安全服務，陪伴用戶安心迎暑假。

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