欣興推動 ESG 綠色採購逐年增加 去年達1.19億元

載板龍頭欣興（3037）持續推動ESG，公司統計，近九年綠色採購逐年增加，去年綠色採購達1.19億元。

欣興25日更新ESG進度，提到秉持「愛護地球」的ESG主軸，優先選購對環境保護有利，或減輕環境負荷的產品或服務。自106年於桃園市綠色採購申報系統申報綠色採購產品及金額，持續增加環保標章產品採購品項，採購金額逐年增加。113年度獲桃園市政府及環境部綠色採購優績表揚。114年度綠色採購金額達1.19億元，以環保餐廳、FSC認證及第一類環保標章——資訊、資源回收類產品為主要項目。

欣興也在ESG電子報提到， 113年起在員工餐廳推行環保餐廳（Eco-Friendly Restaurant），響應「淨零綠生活」，114年在餐廳宣傳淨零綠生活意涵及辦理員工教育訓練，進一步響應綠食飯桌（Green Food）理念，同年取得綠食飯桌認證。將持續輔導各廠區員工餐廳取得綠食飯桌認證，及優先選用綠色服務認證機構。