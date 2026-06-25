快訊

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

工研菁英奬五項金牌出爐 助攻 AI、次世代通訊與淨零

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
素有「工研院奧斯卡獎」美譽的工研菁英獎得獎名單出爐，今年共有3項「傑出研究獎」及2項「產業化貢獻獎」金獎技術脫穎而出。記者李珣瑛/攝影
素有「工研院奧斯卡獎」美譽的工研菁英獎得獎名單出爐，今年共有3項「傑出研究獎」及2項「產業化貢獻獎」金獎技術脫穎而出。記者李珣瑛/攝影

工研院25日公布素有「工研院奧斯卡獎」美譽的工研菁英獎得獎名單，今年共有3項「傑出研究獎」及2項「產業化貢獻獎」金獎技術脫穎而出。獲獎技術橫跨AI、次世代通訊與淨零永續等關鍵領域，精準切入廠商核心痛點，提出可實踐的解決方案，並已成功轉化為具體產業應用。其中，「AI賦能百工百業規模實證」已導入7-ELEVEN等逾2,000家企業，協助業者提升營運效率、有效降低成本，並進一步推動國內自主供應鏈的建構，攜手產業搶攻全球市場商機。

工研院副院長李宗銘表示，工研菁英獎的評選關鍵，不只是技術領先，更在於能否解決產業的真實痛點、創造市場價值。今年獲得金獎肯定的5項技術成果，3項「傑出研究獎」包括「高效低溫無氨脫硝技術」、「超高頻GaN-on-Si技術與系統驗證平台」及「衛星通訊高頻射頻元件技術」；2項「產業化貢獻獎」包括「AI賦能百工百業規模實證」與「高效零稀土EC風扇馬達技術」。這些技術主要可分為「AI與次世代通訊應用」及「淨零永續貢獻」兩大主軸，每一項技術皆從產業需求出發、以市場導向驅動研發，讓技術走出實驗室，轉化為企業的實際訂單與國際競爭力，恭喜所有獲獎團隊，期待他們能持續發揮專業與創新精神，共同為臺灣產業創造下一個成長動能。

在「AI與次世代通訊應用」方面，獲得「產業化貢獻獎」金獎的「AI賦能百工百業規模實證」，打造出可複製、可擴散的AI導入路徑解決方案，解決中小企業「想導入AI卻缺人才、缺方法、怕成本回不來」的痛點，目前已協助統一超商、公視等2,000家跨域企業導入，與7-ELEVEN合作X-STORE導入AI影像辨識「拿了就走智慧商店解決方案」，此外，以服務業為例，透過AI分群貼標技術精準掌握消費者需求，成功助餐飲業提升客單價達19%至25%；而榮獲「傑出研究獎」金獎的「超高頻GaN-on-Si技術與系統驗證平台」，瞄準6G與衛星通訊時代「資料量暴增、現有晶片跟不上」的挑戰，用半導體業成熟的8吋晶圓製程製作出高頻晶片，不但效率較國際大廠高出70%，幫業者省下可觀的用電成本，更全球首創把晶片、天線、散熱「三合一」封裝成小模組，未來手機、汽車不必外接笨重設備就能直連衛星，已技轉或合作逾60家廠商，助臺灣搶進6G與衛星通訊供應鏈。

同獲「傑出研究獎」金獎的「衛星通訊高頻射頻元件技術」則為100%臺灣技術自主方案，終端效能優於國際同規產品3倍，已與國內包括模組系統、面板廠與晶片設計公司等廠商合作，健全臺灣衛星通訊自主生態系。

在「淨零永續貢獻」方面，2項技術瞄準用電與環保法規兩大挑戰，協助業者智慧節能。榮獲「產業化貢獻獎」金獎的「高效零稀土EC風扇馬達技術」，打造國內首創0.4～4.5kW零稀土IE5電子換向（EC）馬達，較傳統馬達節電達40%、協助空調設備能效提升5～11%，並擺脫稀土材料依賴、厚實國內自主供應鏈；榮獲「傑出研究獎」金獎的「高效低溫無氨脫硝技術」，為國內首創無氨（NH₃-free）脫硝（DeNOx）系統技術，可在相對低溫下高效去除氮氧化物（NOx），已協助紡織業建置每小時12噸蒸汽燃煤鍋爐污染防制設備並取得許可，更授權環保業者打入半導體廢氣處理應用，讓業者把減碳壓力轉為實質商機。

素有「工研院奧斯卡獎」美譽的工研菁英獎得獎名單出爐，今年共有3項「傑出研究獎」及2項「產業化貢獻獎」金獎技術脫穎而出。記者李珣瑛/攝影
素有「工研院奧斯卡獎」美譽的工研菁英獎得獎名單出爐，今年共有3項「傑出研究獎」及2項「產業化貢獻獎」金獎技術脫穎而出。記者李珣瑛/攝影

工研院 金牌

延伸閱讀

影／工研院頒菁英獎5金 助攻AI、次世代通訊、淨零產業開拓商機

圓剛與RealSense亮相Automate 2026 搶攻人型機器人、實體AI新商機

台灣數位資產暨開放科技協會 實體AI與智慧城市神經網路論壇圓滿落幕

安圖斯與越南科技廠FPT簽署MOU 推動亞太地區企業級應用

相關新聞

市場迎曙「光」美光財報超預期 半導體族群反攻00951 、00954漲逾6%

美國記憶體大廠美光（Micron）公布優於預期的財報，為半導體產業注入強心針。受此利多激勵，今（25）日亞股全面反彈，其中以日本與南韓股市表現最為強勢，盤中漲幅分別達約3%與5%，帶動半導體族群同步走揚。台股雖一度衝高，但盤中漲幅收斂，資金轉向海外半導體相關ETF，其中中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）盤中漲幅雙雙突破6%，成為市場焦點。

影／工研院頒菁英獎5金 助攻AI、次世代通訊、淨零產業開拓商機

工研院今天公布有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎得獎名單，共有3項傑出研究獎及2項產業化貢獻獎金獎技術獲獎，涵蓋AI、次世代通訊及淨零永續等領域。其中，「AI賦能百工百業規模實證」已導入7-ELEVEN等逾2千家企業，協助提升營運效率、降低成本，並推動國內自主供應鏈發展，搶攻全球商機。

紐時直擊竹科AI榮景 工程師獎金多到不知如何花、非科技業遭排擠

隨著台灣半導體產業起飛，台積電開始生產幾乎用於各類電子裝置的晶片，其中包括驅動人工智慧（AI）熱潮的先進晶片。新竹原本的稻田已讓位給一座座工廠，成為推動全球經濟的重要產業核心，但工廠、辦公大樓與豪華住宅林立，也逐漸將農民擠出這片土地。

美光財報好到爆炸 記憶體用 PCB 需求可望同步受惠趨勢

美光昨晚公布財報好到爆炸，不僅財報毛利率84.9%居美國企業之冠、大幅超越市場預期，展望也一片樂觀，法人看好，記憶體需求穩健成長，記憶體用PCB需求可望同步受惠趨勢主要供應商健鼎（3044）以及DDR5 及相關 DRAM 模組的SMT/PCBA廠商台表科（6278）皆沾光。

11家入榜全球超級電腦TOP500 專家：我算力已屬前段

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano4）」是目前國內最大最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano5）」也排名第一五五名，顯示台灣人工智慧（ＡＩ）算力已在國際排名中占有一席之地。

台灣11套進榜 Nano4穩居最強

全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有十一套系統入榜，較前一期增加一套，總算力首次突破二一三ＰＦ（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱ＰＦ），正式跨越兩百ＰＦ大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。