工研菁英奬五項金牌出爐 助攻 AI、次世代通訊與淨零

工研院25日公布素有「工研院奧斯卡獎」美譽的工研菁英獎得獎名單，今年共有3項「傑出研究獎」及2項「產業化貢獻獎」金獎技術脫穎而出。獲獎技術橫跨AI、次世代通訊與淨零永續等關鍵領域，精準切入廠商核心痛點，提出可實踐的解決方案，並已成功轉化為具體產業應用。其中，「AI賦能百工百業規模實證」已導入7-ELEVEN等逾2,000家企業，協助業者提升營運效率、有效降低成本，並進一步推動國內自主供應鏈的建構，攜手產業搶攻全球市場商機。

工研院副院長李宗銘表示，工研菁英獎的評選關鍵，不只是技術領先，更在於能否解決產業的真實痛點、創造市場價值。今年獲得金獎肯定的5項技術成果，3項「傑出研究獎」包括「高效低溫無氨脫硝技術」、「超高頻GaN-on-Si技術與系統驗證平台」及「衛星通訊高頻射頻元件技術」；2項「產業化貢獻獎」包括「AI賦能百工百業規模實證」與「高效零稀土EC風扇馬達技術」。這些技術主要可分為「AI與次世代通訊應用」及「淨零永續貢獻」兩大主軸，每一項技術皆從產業需求出發、以市場導向驅動研發，讓技術走出實驗室，轉化為企業的實際訂單與國際競爭力，恭喜所有獲獎團隊，期待他們能持續發揮專業與創新精神，共同為臺灣產業創造下一個成長動能。

在「AI與次世代通訊應用」方面，獲得「產業化貢獻獎」金獎的「AI賦能百工百業規模實證」，打造出可複製、可擴散的AI導入路徑解決方案，解決中小企業「想導入AI卻缺人才、缺方法、怕成本回不來」的痛點，目前已協助統一超商、公視等2,000家跨域企業導入，與7-ELEVEN合作X-STORE導入AI影像辨識「拿了就走智慧商店解決方案」，此外，以服務業為例，透過AI分群貼標技術精準掌握消費者需求，成功助餐飲業提升客單價達19%至25%；而榮獲「傑出研究獎」金獎的「超高頻GaN-on-Si技術與系統驗證平台」，瞄準6G與衛星通訊時代「資料量暴增、現有晶片跟不上」的挑戰，用半導體業成熟的8吋晶圓製程製作出高頻晶片，不但效率較國際大廠高出70%，幫業者省下可觀的用電成本，更全球首創把晶片、天線、散熱「三合一」封裝成小模組，未來手機、汽車不必外接笨重設備就能直連衛星，已技轉或合作逾60家廠商，助臺灣搶進6G與衛星通訊供應鏈。

同獲「傑出研究獎」金獎的「衛星通訊高頻射頻元件技術」則為100%臺灣技術自主方案，終端效能優於國際同規產品3倍，已與國內包括模組系統、面板廠與晶片設計公司等廠商合作，健全臺灣衛星通訊自主生態系。

在「淨零永續貢獻」方面，2項技術瞄準用電與環保法規兩大挑戰，協助業者智慧節能。榮獲「產業化貢獻獎」金獎的「高效零稀土EC風扇馬達技術」，打造國內首創0.4～4.5kW零稀土IE5電子換向（EC）馬達，較傳統馬達節電達40%、協助空調設備能效提升5～11%，並擺脫稀土材料依賴、厚實國內自主供應鏈；榮獲「傑出研究獎」金獎的「高效低溫無氨脫硝技術」，為國內首創無氨（NH₃-free）脫硝（DeNOx）系統技術，可在相對低溫下高效去除氮氧化物（NOx），已協助紡織業建置每小時12噸蒸汽燃煤鍋爐污染防制設備並取得許可，更授權環保業者打入半導體廢氣處理應用，讓業者把減碳壓力轉為實質商機。