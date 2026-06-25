智慧眼鏡市場第1季出貨量大增83% AR 眼鏡與智慧眼鏡需求帶動市場成長

研調機構Counterpoint Research最新《XR 360 Research Service》報告，2026年第1季全球智慧眼鏡（包括VR頭戴式裝置、AR眼鏡及智慧眼鏡）出貨量年增83%。但VR市場出貨量年減17%，AR眼鏡及無顯示器智慧眼鏡分別年增136%及210%，為市場成長主要動能。Meta持續居全球智慧眼鏡市場首位，2026年第1季市占率由前一季的82%提升至近84%。

Counterpoint Research分析VR市場於第1季持續下滑，主要受到產品週期成熟、新品推出有限及主要品牌投資趨於保守影響；AR眼鏡與智慧眼鏡則持續成長，支撐整體市場表現。預期隨著生態系持續發展，AR眼鏡與智慧眼鏡市場仍具成長動能。

AR眼鏡方面，採用Birdbath／Flat Prism光學架構的產品市占率由去年同期的82%降至58%；波導（Waveguide）AR眼鏡市占率則由18%提升至42%，市場逐步轉向新一代光學方案。

RayNeo（市占率41%）、VITURE（出貨量年增281%，市占率34%）及XREAL持續為Birdbath／Flat Prism AR眼鏡市場主要品牌。RayNeo憑藉多元產品組合及廣泛市場布局居市場首位，VITURE來自海外市場拓展及通路布局，成為中國以外市場出貨量最高的AR眼鏡品牌，XREAL 第1季成長趨緩，但產品線持續擴展、生態系合作深化，並推動IPO計畫。

波導AR眼鏡市場持續成長，Rokid 憑藉海外市場拓展及實體通路布局，以Rokid Glasses居全球波導AR眼鏡市場首位。Meta 以38%的市占率排名第二，但受限於Meta Ray-Ban Display關鍵零組件良率及供貨限制，成長仍受到影響。Even Realities 及 Alibaba 分別以9%及5%的市占率位居其後。

Counterpoint Research 首席分析師Flora Tang表示，美國仍為全球最大的智慧眼鏡市場，Meta憑藉品牌、生態系及產品布局維持領先。Counterpoint Research預期，在Google、Samsung及Apple等Android XR生態系業者推出產品前，市場競爭格局將維持相對穩定。

中國與印度正逐步形成在地生態系。2026年第1季，中國市場由Xiaomi（含Mijia）及Alibaba領先；印度則以Fire-Boltt及Lenskart旗下Phonic等本土品牌表現較為突出。在地品牌憑藉本地化服務、生態系整合及AI應用，持續提升市場競爭力。

2026年記憶體成本上升已成為XR產業的重要挑戰。VR產品因記憶體需求較高，受到的影響最為明顯，部分品牌已調漲售價，進一步影響市場需求。AR眼鏡與智慧眼鏡因記憶體需求較低，市場需求相對穩定。零組件成本上升仍促使部分OEM延後新品上市、調整投資規劃，並重新檢視產品策略。