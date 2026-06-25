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影／工研院頒菁英獎5金 助攻AI、次世代通訊、淨零產業開拓商機

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工研院今天公布有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎得獎名單，共有3項傑出研究獎及2項產業化貢獻獎金獎技術獲獎，涵蓋AI、次世代通訊及淨零永續等領域。記者郭政芬／攝影
工研院今天公布有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎得獎名單，共有3項傑出研究獎及2項產業化貢獻獎金獎技術獲獎，涵蓋AI、次世代通訊及淨零永續等領域。記者郭政芬／攝影

工研院今天公布有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎得獎名單，共有3項傑出研究獎及2項產業化貢獻獎金獎技術獲獎，涵蓋AI、次世代通訊及淨零永續等領域。其中，「AI賦能百工百業規模實證」已導入7-ELEVEN等逾2千家企業，協助提升營運效率、降低成本，並推動國內自主供應鏈發展，搶攻全球商機。

工研院副院長李宗銘表示，工研菁英獎不僅看重技術領先，更重視能否解決產業痛點、創造市場價值。今年5項金獎技術涵蓋AI與次世代通訊、淨零永續兩大領域，皆從產業需求出發，以市場導向推動研發，提升企業競爭力並創造產業成長動能。

「解決中小企業導入AI的人才、技術與成本難題！」獲產業化貢獻獎金獎的「AI賦能百工百業規模實證」，打造可複製、可擴散的AI導入模式，已導入統一超商、公視等逾2千家企業，並與統一超商作智慧商店方案；透過AI分群貼標技術，協助餐飲業提升客單價19%至25%。

獲傑出研究獎金獎的「超高頻GaN-on-Si技術與系統驗證平台」，鎖定6G與衛星通訊需求「資料量暴增、現有晶片跟不上」的挑戰，以8吋晶圓製程開發高頻晶片，效率較國際大廠提升70%，省下可觀的用電成本，並全球首創將晶片、天線及散熱模組三合一封裝，讓手機、汽車未來可直接連接衛星，目前已技轉或合作逾60家廠商，助攻台灣布局6G與衛星通訊供應鏈。

同獲傑出研究獎金獎的「衛星通訊高頻射頻元件技術」，則為100%台灣技術自主方案，終端效能優於國際同規產品3倍，已與國內包括模組系統、面板廠與晶片設計公司等廠商合作，健全台灣衛星通訊自主生態系。

在淨零永續領域，獲產業化貢獻獎金獎的「高效零稀土EC風扇馬達技術」，開發國內首創零稀土IE5電子換向馬達，較傳統馬達節電40%，並提升空調設備能效5%至11%；獲傑出研究獎金獎的「高效低溫無氨脫硝技術」，則為國內首創無氨脫硝系統，可在低溫下高效去除氮氧化物，除應用於紡織業鍋爐污染防制，也已打入半導體廢氣處理市場，協助業者兼顧減碳與商機。

「AI賦能百工百業規模實證」打造可複製、可擴散的AI導入模式，目前已導入統一超商、公視等逾2千家企業。記者郭政芬／攝影
「AI賦能百工百業規模實證」打造可複製、可擴散的AI導入模式，目前已導入統一超商、公視等逾2千家企業。記者郭政芬／攝影

「衛星通訊高頻射頻元件技術」則為100%臺灣技術自主方案，終端效能優於國際同規產品3倍。記者郭政芬／攝影
「衛星通訊高頻射頻元件技術」則為100%臺灣技術自主方案，終端效能優於國際同規產品3倍。記者郭政芬／攝影

「超高頻GaN-on-Si技術與系統驗證平台」鎖定6G與衛星通訊需求「資料量暴增、現有晶片跟不上」的挑戰。記者郭政芬／攝影
「超高頻GaN-on-Si技術與系統驗證平台」鎖定6G與衛星通訊需求「資料量暴增、現有晶片跟不上」的挑戰。記者郭政芬／攝影

「高效低溫無氨脫硝技術」為國內首創無氨脫硝系統，可在低溫下高效去除氮氧化物。記者郭政芬／攝影
「高效低溫無氨脫硝技術」為國內首創無氨脫硝系統，可在低溫下高效去除氮氧化物。記者郭政芬／攝影

「高效零稀土EC風扇馬達技術」開發國內首創零稀土IE5電子換向馬達，較傳統馬達節電40%，並提升空調設備能效5%至11%。記者郭政芬／攝影
「高效零稀土EC風扇馬達技術」開發國內首創零稀土IE5電子換向馬達，較傳統馬達節電40%，並提升空調設備能效5%至11%。記者郭政芬／攝影

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