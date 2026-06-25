紐時直擊竹科AI榮景 工程師獎金多到不知如何花、非科技業遭排擠

隨著台灣半導體產業起飛，台積電開始生產幾乎用於各類電子裝置的晶片，其中包括驅動人工智慧（AI）熱潮的先進晶片。新竹原本的稻田已讓位給一座座工廠，成為推動全球經濟的重要產業核心，但工廠、辦公大樓與豪華住宅林立，也逐漸將農民擠出這片土地。

紐約時報報導，艾波．羅（April Lo）16年前搬到新竹時，這裡沒有百貨公司、商業園區，也沒有高級餐廳。她還記得，台灣最搶手的不動產曾經是農地，「當時非常荒涼。」如今情況已截然不同，高鐵每年載運8000萬人次往返台灣各大城市，列車就從羅家後院旁經過。

在新竹縣竹北市，由於買家爭相排隊購買位於台積電總部所在新竹科學園區附近的新建住宅，房價一路飆升。整形外科診所、高級餐廳與精品健身工作室也相繼開設，服務因AI熱潮受惠、收入優渥的科技從業人員。

竹科附近家庭過去六年一直名列台灣收入最高之列，其中一個地區2023年的家庭平均收入超過14萬6000美元，約為台灣平均水準5倍。這股繁榮催生了所謂的「竹科媽媽」：丈夫在高獲利的半導體產業工作，因此有時間上皮拉提斯課、在泰國挑選度假住宅，以及規畫子女的學業發展。

當台灣其他地區及東亞大部分地區都面臨人口大幅下降之際，新竹近年卻有大量新生兒出生，學校已不勝負荷。當地公立高中如今只錄取考試成績達到門檻的學生，未達標準者必須通勤到其他學區就讀。羅女士與一群媽媽曾對此提出抗議，她說：「人口暴增，競爭變得非常激烈。」

如今，新竹人口已超過100萬人。晶片公司工程師每年有好幾次可領到相當於數個月薪資的獎金，也因此紛紛前往林炳洋（音）的房地產公司。林先生說，竹北房價過去10年間已翻了一倍，「我的客戶常跟我說，他們不知道該拿獎金做什麼，所以不是買新車，就是拿來當房子的頭期款。」

當地的遠東巨城購物中心已成為新竹新富階層的重要消費據點，一樓設有特斯拉（Tesla）展示中心，距離蘋果（Apple）專賣店僅數步之遙，也躋身台灣業績最佳的零售商場之一。總經理羅仕清表示，2025年12月周年慶期間，該商場僅12天便創造超過1億美元營業額，較前一年成長6%。

然而，沒有科技產業背景的人，大多已無力負擔當地生活成本。半導體產業創造的財富並未帶動其他產業薪資成長。雖然晶片出口創下新高，但亮眼的整體數據掩蓋了半導體產業從業人員與其他人之間日益擴大的差距。