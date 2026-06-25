快訊

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聽新聞
0:00 / 0:00

對抗釣魚詐騙 中華電信資安服務已成功攔阻逾102億次有害連線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

暑假即將到來，網路資安防護需求迎來高峰。據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計顯示，釣魚連結詐騙成為主要手法之一。中華電信統計旗下「防駭守門員」與「色情守門員」資安服務於今年前五月已為用戶成功攔阻超過102億次以上的詐騙、色情、毒品及暴力等有害網頁連線，攔阻次數較去年同期成長近96%，平均每月為每位用戶阻斷近2,000次有害網路連線，「防駭守門員」遏阻來自釣魚網站、勒索病毒及網路駭客攻擊等資安威脅，把關用戶的網路安全。

中華電信表示，目前提供全方位的網路資安服務，「色情守門員」可自動過濾「色情、暴力、自殺、武器、毒品、賭博」等六大有害兒童及青少年身心健康之網站侵擾，統計今年度前五月已攔阻逾33.2億次，有效守護孩童上網之安全；同時更提供多種類別網站的彈性管控功能，可針對影音串流、通訊軟體、社群媒體、交友軟體、購物網站、遊戲平台、網路論壇與線上漫畫等進行彈性控管，統計今年前五月攔阻次數已達4.17億次，為用戶打造客製化的資安需求。

隨著AI浪潮興起，為了避免孩童於成長發展階段過度依賴AI應用服務，影響兒少自主學習動機，造成對假訊息辨識力不足或情感過度依賴等問題，「色情守門員」於今年4月新增「AI應用」類別的彈性管控內容，啟動此模式將無法瀏覽或使用Gemini、ChatGPT、Grok、Character.AI、Claude等AI應用服務；統計今年該項目自推出後，4至5月攔阻次數已達23萬次，顯示家長對AI應用管控的需求正持續攀升。

中華電信 資安 內政部

延伸閱讀

台南口罩ATM防詐有感！再導入首創自動通報警局系統 7月底上路

掃碼即報案！台中2240據點一鍵阻詐 單月攔截34件逾千萬

中華電 大搶AI推論商機

台灣數位資產暨開放科技協會 實體AI與智慧城市神經網路論壇圓滿落幕

相關新聞

影／工研院頒菁英獎5金 助攻AI、次世代通訊、淨零產業開拓商機

工研院今天公布有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎得獎名單，共有3項傑出研究獎及2項產業化貢獻獎金獎技術獲獎，涵蓋AI、次世代通訊及淨零永續等領域。其中，「AI賦能百工百業規模實證」已導入7-ELEVEN等逾2千家企業，協助提升營運效率、降低成本，並推動國內自主供應鏈發展，搶攻全球商機。

紐時直擊竹科AI榮景 工程師獎金多到不知如何花、非科技業遭排擠

隨著台灣半導體產業起飛，台積電開始生產幾乎用於各類電子裝置的晶片，其中包括驅動人工智慧（AI）熱潮的先進晶片。新竹原本的稻田已讓位給一座座工廠，成為推動全球經濟的重要產業核心，但工廠、辦公大樓與豪華住宅林立，也逐漸將農民擠出這片土地。

美光財報好到爆炸 記憶體用 PCB 需求可望同步受惠趨勢

美光昨晚公布財報好到爆炸，不僅財報毛利率84.9%居美國企業之冠、大幅超越市場預期，展望也一片樂觀，法人看好，記憶體需求穩健成長，記憶體用PCB需求可望同步受惠趨勢主要供應商健鼎（3044）以及DDR5 及相關 DRAM 模組的SMT/PCBA廠商台表科（6278）皆沾光。

11家入榜全球超級電腦TOP500 專家：我算力已屬前段

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano4）」是目前國內最大最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano5）」也排名第一五五名，顯示台灣人工智慧（ＡＩ）算力已在國際排名中占有一席之地。

台灣11套進榜 Nano4穩居最強

全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有十一套系統入榜，較前一期增加一套，總算力首次突破二一三ＰＦ（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱ＰＦ），正式跨越兩百ＰＦ大關。

國網中心建置超級電腦 「晶創26」登全球Top500第33名

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano 4）」在最新全球超級電腦Top500榜單中排名第33名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano 4）」是目前國內最大、最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano 5）」也排名第155名，顯示台灣AI算力已在國際排名中占有一席之地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。