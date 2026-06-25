對抗釣魚詐騙 中華電信資安服務已成功攔阻逾102億次有害連線

暑假即將到來，網路資安防護需求迎來高峰。據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計顯示，釣魚連結詐騙成為主要手法之一。中華電信統計旗下「防駭守門員」與「色情守門員」資安服務於今年前五月已為用戶成功攔阻超過102億次以上的詐騙、色情、毒品及暴力等有害網頁連線，攔阻次數較去年同期成長近96%，平均每月為每位用戶阻斷近2,000次有害網路連線，「防駭守門員」遏阻來自釣魚網站、勒索病毒及網路駭客攻擊等資安威脅，把關用戶的網路安全。

中華電信表示，目前提供全方位的網路資安服務，「色情守門員」可自動過濾「色情、暴力、自殺、武器、毒品、賭博」等六大有害兒童及青少年身心健康之網站侵擾，統計今年度前五月已攔阻逾33.2億次，有效守護孩童上網之安全；同時更提供多種類別網站的彈性管控功能，可針對影音串流、通訊軟體、社群媒體、交友軟體、購物網站、遊戲平台、網路論壇與線上漫畫等進行彈性控管，統計今年前五月攔阻次數已達4.17億次，為用戶打造客製化的資安需求。

隨著AI浪潮興起，為了避免孩童於成長發展階段過度依賴AI應用服務，影響兒少自主學習動機，造成對假訊息辨識力不足或情感過度依賴等問題，「色情守門員」於今年4月新增「AI應用」類別的彈性管控內容，啟動此模式將無法瀏覽或使用Gemini、ChatGPT、Grok、Character.AI、Claude等AI應用服務；統計今年該項目自推出後，4至5月攔阻次數已達23萬次，顯示家長對AI應用管控的需求正持續攀升。