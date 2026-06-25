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高通獲Meta資料中心訂單 聯電南亞科有望受惠
手機晶片廠高通（Qualcomm）搶攻AI資料中心市場，成功取得Meta訂單，晶圓代工廠聯電與記憶體廠南亞科躋身高通供應鏈合作夥伴，營運可望受惠。
高通在投資人日活動宣布推出一系列資料中心解決方案，包括Dragonfly C1000中央處理器（CPU）、高頻寬運算（HBC）、Dragonfly AI300推理加速器等。高通並宣布與Meta達成多年、多代的合作協議，Meta的新一代伺服器將採用高通的Dragonfly C1000。
聯電與南亞科躋身高通生態系，營運可望受惠。聯電執行長王石在高通發布的新聞稿中表示，隨著人工智慧基礎設施演進，先進封裝和製造合作對於實現下一代資料中心所需的性能、能源效率和規模至關重要。
王石說，很高興與高通合作，共同推進其資料中心路線圖，將聯電深厚的半導體製造專業知識和先進的封裝解決方案與高通的系統級創新相結合，助力實現更高效、更高性能的計算，以迎接人工智能時代的到來。
南亞科表示，這次合作標誌著與高通策略合作的重要里程碑。很高興能夠提供創新可靠的技術，以支援人工智慧和下一代資料中心日益增長的需求，期待透過提供能夠提升效能、擴展性和促進未來發展的解決方案，為高通的長期成功做出貢獻。
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