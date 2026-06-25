國網中心建置超級電腦 「晶創26」登全球Top500第33名

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano 4）」在最新全球超級電腦Top500榜單中排名第33名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano 4）」是目前國內最大、最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano 5）」也排名第155名，顯示台灣AI算力已在國際排名中占有一席之地。

AI應用快速發展，國內對高階算力需求大增。姚志民表示，國網中心配合國家政策，正透過「晶創計畫」及「大南方新矽谷」兩項計畫，建置可開放國內產官學研使用的大型AI超級電腦平台。

國網中心去年已開放較小規模的「晶創25」，今年則推出規模更大的「晶創26（Nano 4）」。晶創26已於6月正式開放試用，7月起正式收費，姚志民表示，依目前五年計畫，相關算力建置將持續推進至2029年，未來也會逐年擴充。

國際超級電腦Top500榜單是觀察各國算力實力的重要指標。姚志民說明，Top500排名並非單純以機器數量相加計算，而是必須依照規定進行實測，透過平行運算benchmark測試整體效能；也不是所有國家或企業都會測試此效能並主動送件排名，部分單位或企業可能因營運需求或不願揭露算力規模而選擇不參與。

對於台灣算力在國際上的位置，姚志民認為，若以全球第33名來看，已屬相當前段，但仍有進步空間。他指出，日本、韓國等亞洲國家仍有系統排名在台灣之前，而建置算力需要大量經費、GPU設備及電力支撐，因此政府會盡量讓台灣算力不落後國際太多，但不會單純為了爭取排名而建置設備。

姚志民表示，對公部門而言，超級電腦排名也具有國家形象與競爭力意義。台灣是AI伺服器重要製造基地，也有滿足整體AI產業發展的需求，因此，相關投資、建設與成果展示仍應持續推動，讓國際社會看見台灣在算力布局與技術能量上的持續精進。

談到台灣整體算力布局，姚志民指出，台灣算力聯盟目前由七個單位組成，包括公部門的國網中心、交通部中央氣象署，國際硬體廠商輝達、超微，以及國內算力業者友崴超級運算、鴻海亞灣超算、及緯謙科技等。目前聚焦四大核心方向，包括「算力協調與媒合」、「機房與基礎資源合作」、「人才培育」以及「開源軟體推廣」。

姚志民表示，隨著AI發展，民間業者也開始投入算力建置，未來需要透過聯盟機制整合公私部門資源。目前國網中心已和部分聯盟成員在機房及算力資源上展開合作，也邀請AMD、NVIDIA協助推動高階算力應用人才培育。