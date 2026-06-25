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矽盛世峰會登場 集結盟友打造安全科技鏈

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國國務院廿五日至廿六日將於華府舉辦的「矽盛世」（Pax Silica）夥伴經濟體峰會，邀集澳洲、日本、南韓、新加坡、英國等「矽盛世宣言」簽署國代表與會，台灣則將以非簽署方身分參與。峰會聚焦人工智慧（ＡＩ）供應鏈安全、關鍵科技合作及經濟安全議題，凸顯美國正積極整合盟友力量，打造可信賴的科技供應鏈體系。

美國國務院表示，「矽盛世」倡議旨在透過政府與產業合作平台，協調投資、促進關鍵產業發展，降低對單一市場的戰略依賴，並強化ＡＩ時代所需的供應鏈韌性與經濟安全。美國於去年十二月正式啟動該倡議，首屆峰會即邀集多個擁有先進ＡＩ供應鏈生態系的國家參與，台灣當時也以嘉賓身分出席。

國務院一名發言人廿四日告訴中央社，「矽盛世」峰會將聚集「矽盛世宣言」簽署方的代表，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、南韓、新加坡、瑞典、阿聯、英國和美國，以及以非簽署方身分參與的台灣。預計還將有其他簽署方出席。

荷蘭已於廿四日加入「矽盛世」倡議。主持會議的美國國務院主管經濟事務次卿海柏格表示，荷蘭在先進半導體技術領域具全球領導地位，其加入將有助於強化安全且穩定的供應鏈體系。

針對美國國會提出「硬體技術多邊協調管制法案」，要透過制度化機制，要求盟友配合更嚴格的對陸出口管制，以限制大陸取得先進晶片與半導體製造設備。近日訪問華府的荷蘭貿易部長史卓瑪表示，兩國在防止敏感技術落入可能威脅安全的勢力方面擁有共同目標，若合作關係轉為帶有強制性的安排，甚至由美方主導涉及荷蘭國家安全及企業經營的重要決策，將非荷蘭所樂見。

目前，美荷已合作限制荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ＡＳＭＬ）對陸出口可用於製造先進ＡＩ晶片的設備，對於較低階設備銷售及維修服務範圍，雙方仍存在不同看法。

國務院 南韓 英國

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