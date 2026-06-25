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陸AI模型獲評世界第1 並列美巨頭衝擊矽谷

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。路透
中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。路透

中國人工智慧（ＡＩ）新創公司上周推出表現堪比美國頂尖ＡＩ服務的大型語言模型，發展之快超越外界預期，再次掀起華府與矽谷對美中ＡＩ競爭態勢的激烈討論。

北京智譜華章科技十七日發布專為長時間程式開發與自主代理工作流程設計的開源旗艦大型語言模型GLM-5.2。GLM-5.2在Artificial Analysis綜合評比中，與Anthropic及OpenAI的旗艦模型並列全球前三，同時GLM-5.2在Code Arena盲測中位列全球可用模型第一，震驚矽谷。

分析指出，過去中國國產模型與國際領先閉源模型存在明顯差距，但GLM-5.2被視為中國ＡＩ技術追趕美國的重要里程碑，再度引發外界議論中國能多快趕上美國ＡＩ技術。

白宮前ＡＩ主管石可為分析，美國目前在ＡＩ領域的領先幅度可能只剩六至九個月。

史丹福大學發布的ＡＩ指數報告則指出，中國ＡＩ模型近一年來迅速進步，明顯拉近與美國的差距。

同時，由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的安全機構「五眼聯盟」情報首長廿二日示警，幾個月內可能就會出現更加強大的ＡＩ模型，其網攻能力將威脅全球資安。

然而，美國政府內部政治角力以及產業界對ＡＩ風險評估標準缺乏共識，拖累相關安全措施部署。

美國國內對ＡＩ安全問題的爭論持續升溫，聯邦政府仍基於資安及國安考量，評估是否允許Anthropic開發的Fable 5與Mythos 5模型發布。

部分專家認為，美國過度執著於內部爭議，可能忽略中國技術進展所帶來的挑戰。

OpenAI 矽谷 科技

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