台灣11套系統進榜TOP500 Nano4穩居最強

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
國網中心超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。示意圖。圖／取自國家高速網路計算中心網頁
國網中心超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。示意圖。圖／取自國家高速網路計算中心網頁

全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有十一套系統入榜，較前一期增加一套，總算力首次突破二一三ＰＦ（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱ＰＦ），正式跨越兩百ＰＦ大關。

最新榜單顯示，建置於國家高速網路與計算中心（國網中心）的Nano4表現最為亮眼，以八十一點五五ＰＦ的實測算力（Rmax）位居全球第卅三名，並持續穩居台灣最強超級電腦寶座。其次為友崴超級運算公司的Ubilink首度入榜，並位列全球第五十六名；緊隨其後的則是第九十七名的TAIPEI-1。

本次評比中，台灣共有三套系統躋身全球百大、六套系統位列全球前兩百名。雖然部分既有系統隨國際競爭激烈使排名略有變動，但全球各國正迎來高速運算建置的爆發期。

台智雲（Taiwan AI Cloud）昨天指出，公司作為華碩集團ＡＩ戰略的重要成員，很榮幸能參與多項台灣代表性超算與ＡＩ基礎設施專案建設，包括NANO4、NANO5、Ubilink、鴻海ＡＩ超算中心等重要系統。

若以華碩與台智雲共同參與規畫、建置與整合系統計算，相關算力超過一六五ＰＦ，占TOP500台灣公開算力約百分之七十八。台智雲說，「這不只是超級電腦的排名，更代表台灣正在逐步建立ＡＩ基礎建設、ＡＩ工廠與主權ＡＩ能力。當ＡＩ成為國家競爭力的重要基礎設施，決勝關鍵已不只是晶片與模型，而是誰能夠長期建設、營運並掌握自主可控的算力、資料與ＡＩ力」。

鴻海去年五月宣布與輝達合作打造亞灣ＡＩ超級算力中心，十月再宣布建置ＡＩ算力集群暨超算中心。亞灣超算執行長姚延宗日前說，「未來ＡＩ世界將由大量ＡＩ代理協同運作，公司希望打造的不只是ＧＰＵ算力平台，而是一座能孵化ＡＩ人才、開發ＡＩ代理並支撐大規模應用的Tokenized AI Factory生態系」。

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