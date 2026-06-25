聽新聞
0:00 / 0:00

半導體全球供應鏈 三大優勢非台不可

聯合報／ 記者簡永祥／高雄報導
日月光投控營運長吳田玉昨說，台灣在全球半導體產業扮演關鍵角色，並非靠技術優勢，而是完整生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係。本報資料照片
日月光投控營運長吳田玉昨說，台灣在全球半導體產業扮演關鍵角色，並非靠技術優勢，而是完整生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係。本報資料照片

全球半導體供應鏈近年加速在地化，美國、日本與歐洲爭相投入資源扶植本土製造能力。外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題，全球封測龍頭日月光投控營運長吳田玉指出，沒有任何一項半導體技術是只有台灣能做的，但台灣有完整的產業生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係等三大優勢；尤其「全球創新腦袋＋台灣量產能力」的合作模式，正是台灣半導體產業長期維持全球領先的重要原因。

日月光昨天舉行股東會，吳田玉受訪時被問到「半導體是否非台灣不可」時，他說，「任何事情，全世界都可以做」，真正的差異在於誰做得更快、更有效率、更具經濟規模，以及能否在最短時間內從研發走向量產。

吳田玉指出，半導體競爭從來不是做出第一顆晶片，而是能否從第一億顆做到第十億顆。

吳田玉認為，台灣最大的優勢首先來自全球最完整的半導體產業聚落，從晶圓製造、封裝測試、設備、材料、載板到ＩＣ設計，全球排名前幾大的業者幾乎都集中在台灣，更重要的是，這些企業彼此形成高度緊密的合作網絡。

產業界合作如同學會

此外，吳田玉以「同學會」形容台灣的產業鏈。他說，從工程師到高階主管甚至董事長之間，彼此都有長期合作經驗，上下游溝通效率極高。這種跨企業、跨領域的快速協調能力，是其他國家難以複製的優勢。

至於國際客戶的信任，則是台灣掌握的另一個優勢。吳田玉表示，許多人只看到台灣製造能力強大，卻忽略背後更重要的原因，「很大一部分是來自國外客戶對我們的信任」。他說，許多關鍵技術發展方向其實來自國際客戶的長期規畫與合作，例如近年熱門的矽光子技術，客戶早在十七年前便開始與供應鏈共同布局；如今炙手可熱的CoWoS先進封裝技術，更在廿年前已開始規畫發展方向。

全球創新、台灣量產

吳田玉指出，全球客戶提供前瞻技術方向與產品架構構想，台灣則負責將概念轉化為具成本效益的大規模量產能力，雙方形成高度互補的合作模式。因為台灣最擅長的是製程效率、規模化生產與自動化能力，當國際客戶提出創新架構與新世代產品需求後，台灣供應鏈能迅速整合上下游資源，加速驗證、導入量產並持續提升良率與成本競爭力。這種「全球創新腦袋＋台灣量產能力」的合作模式，正是台灣半導體產業長期維持全球領先的重要原因。

面對全球供應鏈重組與各國積極發展本土半導體產業，吳田玉認為，台灣真正需要珍惜的並非單一技術優勢，而是完整生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係，因為這些能力並非透過補貼就能複製，而是經過數十年累積形成的競爭護城河，也是台灣在全球半導體產業中持續扮演關鍵角色的核心基礎。

半導體 日月光投控 吳田玉

延伸閱讀

AI需求超乎預期 日月光資本支出不排除再上修 吳田玉這麼說

日月光吳田玉鬆口：漲價是必然的 反映這三大層面

蕭美琴揭露：台灣供應鏈生態系 全球最完整

日月光投控：今年營收續成長 明年資本支出高檔水準

相關新聞

11家入榜全球超級電腦TOP500 專家：我算力已屬前段

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano4）」是目前國內最大最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano5）」也排名第一五五名，顯示台灣人工智慧（ＡＩ）算力已在國際排名中占有一席之地。

台灣11套進榜 Nano4穩居最強

全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有十一套系統入榜，較前一期增加一套，總算力首次突破二一三ＰＦ（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱ＰＦ），正式跨越兩百ＰＦ大關。

國網中心建置超級電腦 「晶創26」登全球Top500第33名

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano 4）」在最新全球超級電腦Top500榜單中排名第33名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano 4）」是目前國內最大、最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano 5）」也排名第155名，顯示台灣AI算力已在國際排名中占有一席之地。

陸AI模型獲評世界第1 並列美巨頭

中國人工智慧（ＡＩ）新創公司上周推出表現堪比美國頂尖ＡＩ服務的大型語言模型，發展之快超越外界預期，再次掀起華府與矽谷對美中ＡＩ競爭態勢的激烈討論。

陸「靈晟」奪全球超級電腦榜首 超越美國

最新全球超級電腦TOP500榜單出爐，位於大陸國家超級計算深圳中心、採用大陸國產晶片的「靈晟」系統，擊敗美國「El Capitan」奪下全球第一，這是中國二○一七年以來首次從美國手中奪下超級電腦桂冠。

矽盛世峰會登場 集結盟友打造安全科技鏈

美國國務院廿五日至廿六日將於華府舉辦的「矽盛世」（Pax Silica）夥伴經濟體峰會，邀集澳洲、日本、南韓、新加坡、英國等「矽盛世宣言」簽署國代表與會，台灣則將以非簽署方身分參與。峰會聚焦人工智慧（ＡＩ）供應鏈安全、關鍵科技合作及經濟安全議題，凸顯美國正積極整合盟友力量，打造可信賴的科技供應鏈體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。