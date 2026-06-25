入榜全球超級電腦TOP500 專家：我算力已屬前段

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano4）」是目前國內最大最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano5）」也排名第一五五名，顯示台灣人工智慧（ＡＩ）算力已在國際排名中占有一席之地。

ＡＩ應用快速發展，國內對高階算力需求大增。姚志民表示，國網中心配合國家政策，正透過「晶創計畫」及「大南方新矽谷」兩項計畫，建置可開放國內產官學研使用的大型ＡＩ超級電腦平台。

晶創26本月開放試用，七月起將正式收費。姚志民表示，依目前五年計畫，相關算力建置將持續推進至二○二九年，未來也會逐年擴充。

國際超級電腦TOP500是觀察各國算力實力的重要指標。對於台灣算力在國際上的位置，姚志民認為，若以全球第卅三名來看，已屬相當前段，但仍有進步空間。

他指出，建置算力需要大量經費、ＧＰＵ設備及電力支撐，政府會盡量不落後國際太多，但不會單純為了爭取排名而建置設備。姚志民說明，其排名並非單純以機器數量相加計算，而是必須依照規定進行實測，透過平行運算測試整體效能；也不是所有國家或企業都會測試此效能並主動送件排名，部分單位或企業可能因營運需求或不願揭露算力規模，選擇不參與。

姚志民表示，對公部門而言，超級電腦排名也具有國家形象與競爭力意義。台灣是ＡＩ伺服器重要製造基地，也有滿足整體ＡＩ產業發展的需求。

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