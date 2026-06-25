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陸「靈晟」奪全球超級電腦榜首 超越美國

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸國家超級計算深圳中心自主研製的「靈晟」超級電腦。 新華社
大陸國家超級計算深圳中心自主研製的「靈晟」超級電腦。 新華社

最新全球超級電腦TOP500榜單出爐，位於大陸國家超級計算深圳中心、採用大陸國產晶片的「靈晟」系統，擊敗美國「El Capitan」奪下全球第一，這是中國二○一七年以來首次從美國手中奪下超級電腦桂冠。

有專家分析，由於許多美國科技巨頭的人工智慧（ＡＩ）系統並未參與排名，榜單結果未必代表大陸當前ＡＩ算力已領先美國，但凸顯大陸試圖藉由國產晶片與計算系統，呈現其自主化布局進展。

路透報導，靈晟系統在六月最新一期全球超級電腦TOP500排名中，擊敗此前冠軍、美國勞倫斯利佛摩國家實驗室的El Capitan超級電腦，成為排名第一。據悉，美國政府利用El Capitan進行核武器庫研發及維護工作。

大陸國家超級計算深圳中心微信公眾號指，靈晟由大陸全國產自主研製，高達二點一九EFlops（每秒可進行十的十八次方次浮點運算）持續雙精度浮點性能，是全球首台持續性能超過二EFlops的超級電腦系統。

大陸靈晟超算系統總設計師、國家超算深圳中心主任盧宇彤表示，靈晟首創Online Acceleration全ＣＰＵ（中央處理器）架構，與近年ＡＩ超算常見的大量ＧＰＵ（圖形處理器）加速路線不同。她說，靈晟採用自研LX2ＣＰＵ，引入多精度運算與矩陣加速等能力，並集成大陸首顆國產ＨＢＭ，記憶體頻寬較傳統ＣＰＵ提升十倍。ＨＢＭ即高頻寬記憶體，可提高處理器與記憶體之間的資料傳輸效率，對大規模運算非常關鍵。

不過，路透指出，根據排名公布的技術資料，靈晟並未採用先進ＡＩ晶片，可能與相關製造設備仍受美國出口管制有關。

路透引述多名科技與政策專家指，近年計算產業發展方向改變，加上TOP500評比方式主要針對傳統高效能運算，上述排名並不代表大陸擁有全球最快的ＡＩ運算系統。近年微軟、亞馬遜及谷歌等美國雲端巨頭打造的大型運算系統，已轉向支援ＡＩ訓練與推理，但多數未參與TOP500評比。

報導引述二○二五年一項研究稱，馬斯克旗下xAI的「Colossus」系統，實際運算能力很可能已超越El Capitan。美國加州大學全球衝突與合作研究所資深研究員古德瑞奇表示，如果這些超大規模雲端業者提交系統參賽，這台「全球最快」超級電腦系統甚至無法進入前五名。

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