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大立光今年資本支出估百億元
大立光（3008）積極衝刺共同封裝光學（CPO）新事業，加上第3季iPhone 18系列新機即將亮相，大立光近期也購置新機台，外界預期，大立光2026年資本支出仍將達百億元，維持相對高檔。
大立光日前公告，斥資6.47億元訂購機器設備，主要交易對象為大族激光科技產業集團股份有限公司，該公司為位於深圳的雷射加工產品設備商。
供應鏈透露，今年iPhone 18新機因應規格升級，所需雷射切割機及鍍膜機台為全新設備，預期大立光上述資本支出，就是為了因應iPhone 18新機搭載的新規格鏡頭需求，為蘋果指定設備商。
今年iPhone 18最大亮點為旗艦機種首度搭載可變光圈鏡頭，外界預期，大立光仍為主力供應商，為下半年獲利添翼。
談及大立光發展CPO的優勢，大立光董事長林恩平表示，不同於其他對手都是買進機器做組裝，正因為大立光從頭到尾機台設備都是內製自建，才讓我們有這個（CPO）能力。
據了解，大立光自製設備包括六軸主動對位加工機、點膠及測試機台等。外界看好，大立光累計20多年發展的自動化能力，足以克服CPO生產瓶頸中的效率及精度兩大難題。大立光資本支出已連續兩年突破百億元大關，去年因最後一座新廠興建完成，資本支出一舉衝上120億元新高，年增逾12%。
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