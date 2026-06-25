日月光投控營運長吳田玉暗示 漲價是必然趨勢

全球半導體業吹起漲價風，談到漲價議題，日月光投控（3711）營運長吳田玉昨（24）日表示，價格調整可分為三個層次，依序為反映原物料成本、反映投資成本，以及依據市場供需狀況適當調整，其中，反映原物料成本「是必然趨勢」。

業界解讀，隨著各項原料普遍漲價，吳田玉上述談話，暗示日月光後續也將調升報價；對此，吳田玉並未正面回應，強調價格調整必須反映實際成本與長期投資需求，日月光仍以維持客戶長期合作關係與競爭力為優先考量。

吳田玉分析，價格調整有三個層次，第一類是反映原材料價格上漲，這類調整具有必要性；第二類則是反映投資金額增加，隨著投資規模擴大，相關成本自然會成為價格考量的一部分。

第三類價格調整是市場供需出現適度不平衡時，企業依照實際狀況採取的漲價策略。

他強調，事業經營永遠不是看短線，而是看長線。由於AI資料中心需求目前非常好，當然希望相關需求可以持續，但日月光進行這一波投資時，也必須思考下一波布局，包括實體AI、AI消費型電子及人形機器人等應用。

提及全球半導體競爭，吳田玉分析，重點不在於能不能做出第一顆或第十顆，而是在於能不能從1億顆一路做到第10億顆，也就是進入具效率、良率與成本競爭力的量產階段，這也是台灣半導體供應鏈長期累積出的關鍵競爭力。