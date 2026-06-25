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聯發科前瞻研發中心 看見成果

經濟日報／ 記者鐘惠玲╱台北報導

聯發科（2454）前瞻研發中心針對全球最新技術研發趨勢，投入高等教育產學研發合作，每年向海內外半導體界公開發布研發需求徵件，近幾年已有多項前瞻探索成果，成功協助聯發科內部各事業單位進行新產品後續研發。

回顧2025年，聯發科前瞻研發中心在全球執行91個產學計畫，包含56個國內計畫，共發表195篇論文、成功申請11件專利，並於各項競賽榮獲48項殊榮。

聯發科表示，其前瞻研發中心啟動產學合作至今，每年緊扣全球技術前沿趨勢，向海內外半導體菁英公開發布研發需求徵件。獲選的學術團隊不僅能獲研發資源，更能與聯發科團隊並肩作戰，挑戰全球關鍵前瞻的研發議題，並於年度MARC Workshop發表交流，近年已有多項前瞻探索成果，成功協助聯發科內部各事業單位進行新產品的後續研發。

聯發科前瞻研發中心並在其MARC Workshop 2026活動，從眾多投稿研究中評選出三組傑出研究獎。亮點包含陽明交通大學資工系教授黃敬群、邱維辰，共同研究的影像超解析度與影像復原、擴散模型影像復原與生成式影像重建。此研究將大幅強化AI時代下，終端產品的影像處理能力與競爭力

半導體 聯發科 競爭力

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