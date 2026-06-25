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日月光擴產 15座廠齊動工 營運長吳田玉：產能嚴重供不應求

經濟日報／ 記者李孟珊╱高雄報導
日月光投控營運長吳田玉。圖／聯合報系資料照片
日月光投控營運長吳田玉。圖／聯合報系資料照片

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）營運長吳田玉昨（24）日報喜，強調AI需求強勁，集團目前共有15座新建廠區與外購廠房同時動工擴產，仍趕不上客戶需求。這意味日月光搭上AI熱潮，接單強強滾，產能嚴重供不應求。

日月光昨天舉行股東會，吳田玉受訪，釋出以上訊息。媒體詢問，產能嚴重吃緊下，日月光是否會再上調資本支出？吳田玉說：「希望給大家一些驚喜」。

吳田玉說，日月光今年有六個全新開發的建廠計畫，子公司矽品則有七個，美國現有二座廠，目前正在籌劃第三、四座廠，整個集團加起來卯足全力興建15座新廠，今年資本支出已從70億美元大幅上調到85億美元，未來不排除會再上修。

日月光投控過去年度資本支出普遍落在20億美元左右，去年增至53億美元，今年初先是上調至70億美元，不僅高於外界預期，更在4月法說會再度上調至85億美元，若未來再度加碼，將是集團今年以來第三度上調資本支出，顯見需求強勁程度遠超乎預期。

吳田玉指出，從新冠疫情走到2026年，日月光學到的經驗是，過去準備的產能可能在需求爆發時瞬間被用完，而AI需求來得比想像更強，日月光不希望再犯產能準備不足的錯誤，因此，這一波擴產不只是日月光，台灣上下游產業鏈都在積極進行長線布局。

他強調，海外投資不能只是把產能搬出去，首先是要在台灣建立高效率、自動化、具經濟效益的封裝測試整合模式，等產品、設備、人力、軟硬體及自動化流程成熟後，再移往海外。

他以日月光馬來西亞自動化產線為例，強調是集團把台灣成熟經驗複製到海外的模式。

談到台積電（2330）與美國封測大廠艾克爾（Amkor）簽訂十年長約，吳田玉表示，日月光集團樂觀其成。

他說，美國客戶非常多，日月光不會不參與美國市場，也不會只看台灣或美國市場，日月光在台灣、美國、馬來西亞、韓國、菲律賓、日本布局，都有綜合性長線考量。

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