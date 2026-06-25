蔡明介揭示太空運算新世代 或許正迎來下一次的「史普尼克時刻」

聯發科（2454）昨（24）日透過旗下前瞻研發中心（MARC）舉辦MARC Workshop 2026，董事長蔡明介揭示多重物理量與太空運算新世代。

他表示，近70年前，人類首顆人造衛星史普尼克（Sputnik）升空，改變了世界軌跡，並在全球掀起科技研發與教育浪潮，面對今日半導體與AI的發展，或許正迎來下一次的「史普尼克時刻」。

蔡明介指出，半導體不僅是科技產業的堅實根基，更是驅動AI運算的關鍵。隨著科技演進，晶片設計已不再侷限於傳統的電訊號，而是正式邁入「多重物理量設計」時代，在應用場域上，更開啟太空軌道運算等前瞻新興領域。

蔡明介認為，關鍵的科技發展，有賴於重要的研究突破。因此，在技術挑戰愈來愈艱鉅的時刻，期許各研究型大學，經由與產業合作，提升研發的深度與廣度，更宏觀地深入進行技術研發探索，並培養關鍵人才。

在MARC Workshop 2026活動中，也邀請台積電（2330）副總以及資深科技院士魯立忠、Google DeepMind研究科學家、同時也是加州大學美熹德分校教授楊明玄，以及聯發科射頻通訊系統研發本部協理詹景宏，針對AI與前瞻通訊技術進行專題演講。

除了既有產品升級與技術精進，聯發科持續緊跟AI浪潮的脈動，聯發科先前提到，其擁有具差異化的技術與產品組合，能夠同時在邊緣與雲端運算的結構性成長中受惠。

聯發科並對於往次世代技術布局的進度感到自豪，包含高速400G SerDes、64G晶粒間互連，以及先進的3.5D封裝平台，涵蓋矽智財（IP）、 設計解決方案與先進封裝技術等，以實現超大面積的晶片封裝設計。

同時，在客製化高頻寬記憶體，以及整合式電壓調節模組的開發，也都按計畫推進中。

聯發科強調，這些研發投入可望進一步提升未來資料中心內千瓦級XPU的每瓦效能與功耗效率，厚實長期技術藍圖，更使其得以全力支援次世代資料中心與AI工作負載不斷演進的需求。受昨日大盤重挫影響，聯發科股價下跌250元，收4,285元。