Meta AI眼鏡 祖克柏：時尚、功能缺一不可

Meta再次進擊AI眼鏡市場，談到相關布局策略，Meta執行長祖克柏近期接受外媒採訪時指出，AI眼鏡的設計挑戰不在於往鏡框內堆砌更多AI功能，而是做出用戶真正願意在日常生活中佩戴的眼鏡；換言之，時尚與功能缺一不可。

祖克柏認為，未來AI眼鏡會形成豐富產品線，款式多樣、功能配置各有區分，而且價格檔位也層次分明，但核心難題在於每一款產品都要找到平衡點，才能讓消費者願意埋單。

祖克柏說，研發AI眼鏡讓自己接觸到與軟體產業截然不同的產品考量標準，這也是自己與依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica SA）深度合作後才了解到如何打造品牌、開展設計以及創造產品核心價值。

祖克柏強調，外型好看、裝置輕盈、配戴舒適、功能實用，才是AI眼鏡能否熱銷的關鍵，如何找出平衡點就是挑戰所在，必須要把這項科技產品做得像是潮流單品，才有機會獲得成功，並相信AI眼鏡市場勢必會持續擴大。