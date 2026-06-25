快訊

Uber Eats第三方支付平台爆漏洞…偽造假訂單詐千萬 主謀聲押禁見

鼓勵惠台 美國務院致函各州擴大與台交流

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta 新 AI眼鏡 萬元有找較上一代便宜逾二成 玉晶光躍大贏家

經濟日報／ 記者陳昱翔劉芳妙／台北報導
Meta平價AI眼鏡萬元有找。（網路照片）
Meta平價AI眼鏡萬元有找。（網路照片）

全球AI眼鏡龍頭廠Meta於官網宣布，再度攜手眼鏡巨頭依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica SA） ，推出全新Meta Glasses系列AI眼鏡，起售價僅299美元（約新台幣9,490元），較上一代便宜逾二成。

法人看好，Meta推出平價AI眼鏡，有助刺激買氣，擴大AI眼鏡市場滲透率，主力鏡頭供應商玉晶光（3406）成為大贏家；揚明光（3504）、宏達電（2498）、英濟（3294）等AI眼鏡相關概念股同步受惠。

玉晶光是Meta AI眼鏡重要夥伴，玉晶光總經理郭英理先前透露，玉晶光已是AI智慧眼鏡鏡頭出貨量最大廠商，目前出貨以美系客戶為主，也與陸系客戶合作中。

玉晶光陸續切入Meta、索尼及蘋果等品牌供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。除了手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡，大搶商機。

針對AI眼鏡及AR／VR等應用，揚明光日前表示，目前已有數家歐美客戶量產，今年有一家新量產，一家開發中，兩家穩定生產中。

綜合外媒報導，Meta Glasses系列共包含三種鏡框款式，儘管並未配備顯示螢幕，但不到新台幣1萬元的售價，極具市場競爭力，較上一代入門款Meta Ray-Ban智能眼鏡至少便宜80美元。

新品規格方面，Meta Glasses系列無配備顯示螢幕，但內建攝影機與揚聲器，且用戶可透過Meta AI進行即時翻譯、辨識與理解周遭環境訊息，同時也能夠拍攝照片與影片。

外界最關心的續航力方面，Meta Glasses系列使用時間可超過八小時，若搭配可攜式充電盒則可提供高達40小時的續航時間；外型部分則沿襲過往時尚風格，預料有望再次掀起一波搶購熱潮。

延伸閱讀

Meta 玉晶光 智慧眼鏡

延伸閱讀

雲端大咖競逐 台廠是贏家

美科技七巨頭跌入「修正」是福是禍？ 分析師：不是資金急著出場

AI基建熱潮延續 亞太科技與低軌衛星成關注焦點

林柏宏自認「眼鏡臉」進店就想買 Lily為小S選眼鏡背後竟藏媽媽黑歷史

相關新聞

11家入榜全球超級電腦TOP500 專家：我算力已屬前段

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano4）」是目前國內最大最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano5）」也排名第一五五名，顯示台灣人工智慧（ＡＩ）算力已在國際排名中占有一席之地。

台灣11套進榜 Nano4穩居最強

全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有十一套系統入榜，較前一期增加一套，總算力首次突破二一三ＰＦ（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱ＰＦ），正式跨越兩百ＰＦ大關。

國網中心建置超級電腦 「晶創26」登全球Top500第33名

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano 4）」在最新全球超級電腦Top500榜單中排名第33名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano 4）」是目前國內最大、最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano 5）」也排名第155名，顯示台灣AI算力已在國際排名中占有一席之地。

陸AI模型獲評世界第1 並列美巨頭

中國人工智慧（ＡＩ）新創公司上周推出表現堪比美國頂尖ＡＩ服務的大型語言模型，發展之快超越外界預期，再次掀起華府與矽谷對美中ＡＩ競爭態勢的激烈討論。

晶片需求增 韓擬建第二生產聚落

南韓總統府政策室長金容範昨日表示，隨著晶片需求激增，南韓企業正在面臨加速興建工廠與設施的壓力，而政府與企業正討論在湖南與忠清地區推動第二半導體聚落，一旦拍板將向民眾說明。

半導體全球供應鏈 三大優勢非台不可

全球半導體供應鏈近年加速在地化，美國、日本與歐洲爭相投入資源扶植本土製造能力。外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題，全球封測龍頭日月光投控營運長吳田玉指出，沒有任何一項半導體技術是只有台灣能做的，但台灣有完整的產業生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係等三大優勢；尤其「全球創新腦袋＋台灣量產能力」的合作模式，正是台灣半導體產業長期維持全球領先的重要原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。