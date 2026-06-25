Meta 新 AI眼鏡 萬元有找較上一代便宜逾二成 玉晶光躍大贏家

全球AI眼鏡龍頭廠Meta於官網宣布，再度攜手眼鏡巨頭依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica SA） ，推出全新Meta Glasses系列AI眼鏡，起售價僅299美元（約新台幣9,490元），較上一代便宜逾二成。

法人看好，Meta推出平價AI眼鏡，有助刺激買氣，擴大AI眼鏡市場滲透率，主力鏡頭供應商玉晶光（3406）成為大贏家；揚明光（3504）、宏達電（2498）、英濟（3294）等AI眼鏡相關概念股同步受惠。

玉晶光是Meta AI眼鏡重要夥伴，玉晶光總經理郭英理先前透露，玉晶光已是AI智慧眼鏡鏡頭出貨量最大廠商，目前出貨以美系客戶為主，也與陸系客戶合作中。

玉晶光陸續切入Meta、索尼及蘋果等品牌供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。除了手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡，大搶商機。

針對AI眼鏡及AR／VR等應用，揚明光日前表示，目前已有數家歐美客戶量產，今年有一家新量產，一家開發中，兩家穩定生產中。

綜合外媒報導，Meta Glasses系列共包含三種鏡框款式，儘管並未配備顯示螢幕，但不到新台幣1萬元的售價，極具市場競爭力，較上一代入門款Meta Ray-Ban智能眼鏡至少便宜80美元。

新品規格方面，Meta Glasses系列無配備顯示螢幕，但內建攝影機與揚聲器，且用戶可透過Meta AI進行即時翻譯、辨識與理解周遭環境訊息，同時也能夠拍攝照片與影片。

外界最關心的續航力方面，Meta Glasses系列使用時間可超過八小時，若搭配可攜式充電盒則可提供高達40小時的續航時間；外型部分則沿襲過往時尚風格，預料有望再次掀起一波搶購熱潮。