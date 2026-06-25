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酷澎跨境購物 免預收關稅

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Coupang酷澎火箭跨境符合資格訂單即日起「免預收關稅」，美日韓港人氣商品最快三天到貨。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎火箭跨境符合資格訂單即日起「免預收關稅」，美日韓港人氣商品最快三天到貨。Coupang酷澎／提供

隨著2026年上半年小額進口免稅次數即將結算，Coupang酷澎「火箭跨境」揭露過去一年以來日、港新選品的熱銷排行；同時宣布即日起提供符合資格的訂單「免預收關稅」便利購物措施，刺激跨境購物買氣

Coupang酷澎去年擴大增加日本、香港「火箭跨境」選品，連同美國及韓國商品在內，最快三天即可送達台灣顧客手中，訂閱制WOW會員並享有無條件免運優惠。

過去一年單一市場的商品數量已成長超過四成；同時，美國原文書籍的商品數量更增加超過180%。

Coupang酷澎宣布，基於顧客長期以來對火箭跨境的信任，即日起符合特定資格的「火箭跨境」訂單將不再預收關稅，讓顧客能更靈活運用資金，享受更便利的購物體驗。詳細辦法以Coupang酷澎官方為主。

在熱銷商品方面，日本檸檬風味飲品與特色零食深受台灣顧客喜愛，穩居銷售排行榜前列。包括SunTORY三得利伊右衛門京都檸檬水，以及帶有清爽氣泡口感的House好侍C1000維他命檸檬碳酸飲料，以酸甜平衡的風味成為日常補充活力的熱門選擇。此外，帶有獨特苦韻與濃郁茶香的宇治抹茶粉，也搭上近年持續升溫的抹茶風潮，透過「火箭跨境」讓台灣顧客能更輕鬆取得道地日本商品。

科技類商品在火箭跨境的銷售表現同樣亮眼，包括MSI微星 RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC 16G顯示卡、SEAGATE希捷 BarraCuda 系列硬碟，以及Western Digital威騰 3.5 吋 PC 硬碟等產品，皆成為近期快速竄升的銷售黑馬，展現台灣市場對高效能科技產品的強勁需求。Coupang酷澎「火箭速配」正舉辦夏日特賣，WOW會員單筆滿888元即可現折200元。

關稅 買氣 香港

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