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鴻海結盟軟銀 在美布局報捷

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

軟銀董事長孫正義昨（24）日於股東會透露，正與一家客戶就美國俄亥俄州AI資料中心簽署合作備忘錄（MOU），若該計畫敲定，「僅此一項業務就將帶來巨額利潤」。

業界人士透露，軟銀俄州AI資料中心主要夥伴就是鴻海（2317），未來雙方敲定合約，將助益鴻海全球AI布局再下一城。

鴻海於2025年8月宣布，出售旗下俄州廠區土地與設備給軟銀，雙方並成立合資公司，各持股一半，攜手生產與經營AI伺服器與模組化資料中心設備。

談到資料中心電力消耗，孫正義表示，軟銀旗下SB能源正推進俄州資料中心專案，「單一設施將提供相當於十座核電站的電力」，將建造「世界上最大的資料中心」。

孫正義相當看好AI未來發展。他指出：「AI世界實際上才進入第三年。『超智性』（Superintellect）的世界將會一口氣壯大。在經濟不景氣的日本，沒有人在談論巨大的夢想。但我會去做，我可沒有閒工夫退休。」

軟銀 孫正義 鴻海

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