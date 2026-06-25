鴻海深化與夏普合作 人工智慧伺服器…首發產品

輝達執行長黃仁勳5、6月間亞洲行陸續訪問台灣、韓國與大陸，卻沒到日本，讓日本官方非常焦慮，憂心「日本不在輝達的AI雷達上」，恐與最快速成長的AI市場脫節。隨著鴻海（2317）深化與夏普合作，首發產品鎖定AI伺服器，不僅助益兩家公司後市發展，也有利日本跟上全球AI發展腳步。

日經新聞先前報導，黃仁勳到訪台灣和韓國，並將台積電、SK海力士、三星電子等供應商提升為「合作夥伴」，主導AI革命，輝達與台灣和韓國共組AI生態系統，日本卻被排除在核心夥伴關係之外，並坦言「與台灣及韓國不同的是，日本沒有與輝達直接有關聯的企業」，因為日本的東京威力科創（TEL）、愛德萬測試（Advantest）、信越化學工業等企業，雖在半導體製造設備或材料領域具有優勢，但與輝達並無直接關聯。

鴻海身為全球最大AI伺服器供應商，也是輝達核心合作夥伴，現在正好可透過與夏普深化合作，進軍日本主權AI與企業AI市場，讓日本搭上快速成長的AI列車。尤其AI伺服器目前供應吃緊，夏普透過鴻海，可以獲得AI基建相關產品，擴大在日本的AI版圖。

夏普在日本有許多舊世代面板廠，如旗下位在大阪堺市的液晶面板工廠（SDP）已改變為AI資料中心。

夏普部分位在三重縣的面板廠初期販賣到日本的AI伺服器，是由鴻海台灣廠組裝，未來因應日本主權AI在地化需求，也可能利用夏普舊世代工廠在當地生產。