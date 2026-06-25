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鴻海攜夏普攻日本主權 AI 「3+3+3」策略下深化基建、能源、機器人等領域合作

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉（中）、鴻海E次集團總經理林忠正（左）與夏普社長河村哲治共同見證兩家公司簽署合作備忘錄，深化合作。 鴻海／提供
鴻海董事長劉揚偉（中）、鴻海E次集團總經理林忠正（左）與夏普社長河村哲治共同見證兩家公司簽署合作備忘錄，深化合作。 鴻海／提供

鴻海（2317）昨（24）日宣布，與旗下日商夏普簽署合作備忘錄，深化雙方合作，在鴻海「3+3+3」的策略下建立合作框架，範圍包含AI基礎設施、能源、機器人、次世代通訊與智慧城市等多元領域。

雙方將優先推動AI伺服器業務，以加速新事業發展、進軍日本主權AI市場，擴張全球版圖。

鴻海董事長劉揚偉表示，夏普作為鴻海集團重要關聯公司，擁有深厚的品牌價值與市場基礎；鴻海則具備全球領先的科技製造能力、供應鏈管理及創新研發能量。

劉揚偉強調，透過本次策略合作框架，期待從集團整體高度推動雙方資源互補，在AI、能源及機器人等成長產業打造新的事業模式，進一步提升夏普的企業價值與鴻海集團整體競爭力。

夏普社長兼執行長河村哲治表示，夏普長期深耕日本及全球市場，擁有深厚的品牌基礎與客戶連結。透過此次合作，期待結合鴻海在技術創新與全球供應鏈方面的優勢，共同推動新事業發展，開創更多成長機會。

法人看好，鴻海擁有技術能力、全球製造、供應鏈管理及投資生態系；夏普擁有全球品牌影響力、市場通路、客戶服務網絡等優勢，雙方合作，將加速新事業發展與市場拓展。

尤其此次兩家公司深化AI基建、能源與ESG相關應用、機器人與智慧自動化系統、次世代通訊技術及智慧城市等領域，將可共同開發符合市場需求的創新產品與服務，發揮「1加1大於2」的效果。

鴻海與夏普並將評估成立新事業落地的業務發展合作平台，藉由結合夏普品牌與市場優勢，以及鴻海的製造能力、供應鏈資源與全球夥伴網絡，共同拓展日本及全球市場商機，推動新事業加速落地。

針對AI基礎設施合作，雙方將以夏普已宣布推進之AI伺服器事業為基礎，進一步研究以夏普品牌推動AI伺服器相關產品與解決方案，並結合產品供應、維運服務、導入支援及相關商業模式，回應企業與產業客戶對高效能運算（HPC）及AI應用快速成長的需求。

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