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郭台強布局接班 郭守富接任正崴總經理

中央社／ 台北24日電

正崴董事長郭台強布局接班，正崴今天晚間公告高層異動，郭台強辭任總經理，由兒子郭守富接任。

正崴今天舉行股東常會，進行董事會改選，總共選出5董事4獨董。新任董事當選名單包括郭台強、王調軍、李政、黃仲信、羅玉珍等5人；4席獨立董事當選名單則為前ETtoday新聞雲董事長李傳偉、清華大學動力機械工程系教授傅建中、台灣大學會計系副教授曾智揚，以及淡江大學水資源暨環境工程系教授張麗秋。

隨後正崴召開新任董事會，通過郭台強續任董事長。而正崴晚間公告，郭台強辭任總經理，由郭守富接棒。

郭守富目前擔任正崴旗下子公司星科國際董事長，2025年6月，星科舉行記者會，發表AI機器人平台方案，郭守富就曾獨挑大梁，詳細介紹星科布局AI機器人安防巡檢應用的開發過程，展現接班架勢。

郭守富從西雅圖大學畢業後，先在正崴集團美國舊金山的創投部門歷練，累積策略投資與國際營運的實務經驗，之後擔任正崴集團配件事業群總經理，曾主導正崴全球製造與供應鏈策略，負責北美市場投資併購。歷練完整。

正崴布局能源事業失利，子公司森崴能源因認列風電工程代墊款造成鉅額損失，淨值落入負數，剛於6月23日終止上市。正崴也跟著受到衝擊，去年歸屬母公司淨損新台幣30.65億元，創史上最大年虧損，每股稅後大虧6.62元。郭台強選在公司營運低潮期布局接班，由郭守富接任正崴總經理，格外受到外界矚目。

郭台強 正崴 森崴能源

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