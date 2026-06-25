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達沃斯論壇 亮十大新興技術 評選未來五年最有影響力科技

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

第17屆夏季達沃斯論壇公布「2026年十大新興技術」報告，評選出未來三到五年內最有望產生大規模影響的關鍵技術，包括萬物互聯電網、直接提鋰技術、被動輻射冷卻材料等十大技術，其中，能源成為重點，顯示AI浪潮下，電力成為下一波競爭焦點；此外，世界模型則被公認是最具顛覆性的技術。

第17屆夏季達沃斯論壇於6月23日至25日在遼寧大連舉辦，論壇以「規模化創新」為主題，來自超過90個國家和地區的1,700多人參加，共同探討全球經濟發展的新路徑，「創新」不是達沃斯上的新名詞，但「規模化」是中國大陸的專長，正如世界經濟論壇執行董事杜塞克所說，「世界渴望了解中國的經驗」。

人民網報導，年度報告由世界經濟論壇與前沿科研出版機構Frontiers合作編製，得到全球未來理事會及超過300位專家評審，報告聚焦於未來三至五年內可達到規模化應用的突破性技術。

論壇主辦方表示，經歷多年以軟體為核心的AI浪潮之後，具有變革力量的技術正從螢幕走向支撐現代經濟的物理系統—能源、醫藥、食品和材料。在此十項新興技術中，八項技術可直接作用於物理系統，其競爭優勢的重心從軟體層面轉向對基礎設施、材料、生物過程和工業數據的掌控能力。

此外，今年多項入選新興技術正打破地理與生產之間的關聯，讓關鍵物資的生產擺脫氣候及地質條件的制約。

十大新興技術中，世界模型打破過去AI僅在網路處理文字、圖像局限，透過學習物理世界運行規律，讓AI從「感知資訊」躍升到「認知真實世界」的新階段，為自動駕駛、人形機器人、氣候模型等領域提供跨領域撬動全行業變革的底層技術。

此外，能源領域的萬物互聯電網旨在構建一個支援電力大規模雙向流動的智慧能源網路，使電動汽車、建築、工廠等不僅能消費電力，還能在需要時將儲存的電力回輸至電網，增強能源系統的韌性和對可再生能源的利用效率。

醫療領域的mRNA個性化癌症疫苗，是根據患者癌症的特異性突變抗原訂製疫苗，訓練患者自身的免疫系統精準識別並消滅癌細胞，有望顯著降低癌症術後復發的風險。量子模擬藥物發現則是利用量子計算超高精度地模擬候選藥物分子與靶點間的相互作用，能夠極大加速新藥的篩選和研發過程，降低成本。

格密碼是新一代的數學加密技術，它能夠抵禦當前電腦乃至未來量子電腦的破解攻擊，為數位基礎設施和資料安全提供保護。

達沃斯 中國大陸 世界經濟論壇

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