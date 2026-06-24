雷虎科技於波蘭台灣形象展展示完整無人作戰體系 搶攻歐洲市場商機

無人機大廠雷虎科技（8033）24日表示，公司今年首度在波蘭華沙舉辦的「歐洲台灣形象展」中，以完整無人作戰解決方案參展，三角翼無人機、抗干擾光纖攻擊無人機及海鯊無人艇同步亮相，全力搶攻歐洲市場。

雷虎科技總經理蘇聖傑指出，展會現場歐洲各國客戶多優先尋求符合非紅供應鏈、具備戰場驗證能力，且可快速整合現有指揮系統的無人載具產品。

雷虎科技不僅擁有自主飛控、導控、光纖通訊及AI（人工智慧）整合能力，更已取得Blue UAS認證、通過美國DDP計畫驗證，並完成與Shield AI等國際夥伴的系統整合，極具競爭優勢，也吸引不少買家洽詢合作機會。

外貿協會此次率領超過百家台灣企業，首度於波蘭華沙舉辦「歐洲台灣形象展」，本屆由16家無人機業者共同組成的無人機專館，成為全場最大亮點之一，雷虎科技為代表參展廠商，展示台灣自主研發、非紅供應鏈及盟邦合作成果。

蘇聖傑指出，雷虎科技以完整無人作戰解決方案參展，展出沉浸式攻擊無人機、攔截無人機、三角翼無人機、抗干擾光纖FPV無人機及海上無人快艇海鯊系列，涵蓋空中打擊、空中反制、長程攻擊及海上作戰四大領域。其中，主力第一人稱視角（FPV）攻擊無人機，已取得美國Blue UAS認證，並通過美國國防部（DDP）實兵測評，可執行高精度打擊任務。

光纖導控FPV無人機採用光纖通訊技術，可有效抵抗電子干擾與GPS欺騙攻擊，在高強度電子戰環境下，維持穩定控制與影像傳輸能力，符合現代戰場需求。

PAPADELTA PD-136三角翼無人機搭載台灣自主研發的250cc汽油引擎，具備長航程、高酬載與高速巡航能力，可執行遠距離打擊、偵察及滯空任務。該平台兼具成本效益與戰術彈性，適合大規模部署及消耗戰需求。

至於SeaShark海鯊無人艇系列，已與美國國防科技獨角獸Shield AI完成Hivemind自主作戰系統整合，可執行情報監偵、巡邏警戒、反登陸及自主協同作戰任務，具備與盟邦作戰體系接軌能力。

蘇聖傑指出，雷虎科技以超過40年的製造與量產經驗為基礎，已在美國俄亥俄州建立生產布局，歐洲市場也是雷虎科技的重要長期戰略布局。他強調，雷虎科技將以本次波蘭台灣形象展為起點，持續深化與波蘭、烏克蘭及歐盟各國政府與產業夥伴合作，並積極尋求在地生產、技術合作及投資機會，將台灣自主無人機與無人艇技術推向國際市場，成為民主盟邦可信賴的無人載具合作夥伴。