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「美積電」弱化台灣說 高力劉學龍：是炒作假議題…竹科模式全力發展中

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
高力國際董事長暨董事總經理劉學龍今（24）日在第2季商用不動產季報記者會中指出，先前台積電到美國設廠，引發「美積電」、弱化台灣投資動能之說，是炒作出來的假議題；當下正值AI基礎建設的快速發展期，不僅國內高科技業不斷擴廠投資，連國際廠商輝達、超微半導體（AMD）、美光等紛紛加大在台投資。在國內外大咖廠商的投資下，不僅科技業飛速成長，台股也是長線看好，在此之下，國內商用不動產無疑是這波最大受惠的市場之一。記者陳美玲／攝影
高力國際董事長暨董事總經理劉學龍今（24）日在第2季商用不動產季報記者會中指出，先前台積電到美國設廠，引發「美積電」、弱化台灣投資動能之說，是炒作出來的假議題；當下正值AI基礎建設的快速發展期，不僅國內高科技業不斷擴廠投資，連國際廠商輝達、超微半導體（AMD）、美光等紛紛加大在台投資。在國內外大咖廠商的投資下，不僅科技業飛速成長，台股也是長線看好，在此之下，國內商用不動產無疑是這波最大受惠的市場之一。記者陳美玲／攝影

高力國際董事長暨董事總經理劉學龍24日在第2季商用不動產季報記者會中指出，先前台積電（2330）到美國設廠，引發「美積電」、弱化台灣投資動能之說，是炒作出來的假議題；當下正值AI基礎建設的快速發展期，不僅國內高科技業不斷擴廠投資，連國際廠商輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）、谷歌、美光等紛紛加大在台投資。

劉學龍強調，在國內外大咖廠商的投資下，不僅科技業飛速成長，台股也是長線看好，在此之下，國內商用不動產無疑是這波最大受惠的市場之一。

劉學龍指出，在半導體大廠積極建廠之下，苗栗、嘉義、高雄、台南等地，現正複製過去內科、竹科發展模式，而高資產投資人正循著這套投資邏輯，開始將股市獲利的資金轉移至新興科技產業聚落中。

他分析，這波「股轉房」的投資人，以商辦廠辦、工業地產兩大領域為主；辦公產品部分，高資產族群主要是鎖定符合國際標準的高規格頂級商辦投資，如近年在ESG國際浪潮下，頂級辦公大樓擁有LEED、WELL等國際標章大行其道；未來包括數位韌性、資訊安全、網路安全等，更是高標準，因此擁有如WiredScore及SmartScore這兩張數位、智慧國際標準的認證，對頂級商辦大樓來說，已等同標配。

廠辦方面，劉學龍指出，具備辦公室效益，同時另一側空間又能展示企業產品的廠辦合一大樓也是投資人鎖定的標的；工業地產方面，像是工業土地，或是倉儲物流、算力中心等，也是高資產客戶相中的投資標的。

不過，他表示，這種高規格的商辦廠辦產品，或是工業地產，目前市場供給不多，因此儘管投資人詢問度高，但標的不好找，以未來五年將完工的新商辦大樓來說，不到一半合乎LEED、WELL、WiredScore及SmartScore等國際標章的認證標準，因此未來商用投資標的要脫穎而出，規格、等級將是重點。

竹科 輝達 台積電 AMD 美光

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