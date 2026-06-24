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台灣超算總算力破213PF！11套搶進TOP500 Nano4穩居全台最強

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
台智雲（Taiwan AI Cloud）今天在facebook上指出，公司作為華碩集團AI戰略的重要成員，很榮幸能參與多項台灣代表性超算與AI基礎設施專案建設，包括NANO4、NANO5、Ubilink、鴻海AI超算中心等重要系統。圖為名列全球超級電腦排行榜的台灣系統入榜名單。圖／台智雲提供
台智雲（Taiwan AI Cloud）今天在facebook上指出，公司作為華碩集團AI戰略的重要成員，很榮幸能參與多項台灣代表性超算與AI基礎設施專案建設，包括NANO4、NANO5、Ubilink、鴻海AI超算中心等重要系統。圖為名列全球超級電腦排行榜的台灣系統入榜名單。圖／台智雲提供

全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有11套系統入榜，較前一期增加1套，總算力首次突破213 PF（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱PF），正式跨越200 PF大關。

最新榜單顯示，建置於國家高速網路與計算中心（國網中心）的Nano4表現最為亮眼，以81.55 PF的實測算力（Rmax）位居全球第33名，並持續穩居台灣最強超級電腦寶座。其次為友崴超級運算公司的Ubilink首度入榜，並位列全球第56名；緊隨其後的則是排名第97名的TAIPEI-1。

在本次評比中，台灣共有3套系統躋身全球百大、6套系統位列全球前200名。雖然部分既有系統隨國際競爭激烈使排名略有變動，但實際算力並未下降，反映全球各國正迎來高速運算建置的爆發期。

台智雲（Taiwan AI Cloud）今天在facebook上指出，公司作為華碩集團AI戰略的重要成員，很榮幸能參與多項台灣代表性超算與AI基礎設施專案建設，包括NANO4、NANO5、Ubilink、鴻海AI超算中心等重要系統。

若以華碩與台智雲共同參與規劃、建置與整合的系統計算，相關算力已超過165 PF，占台灣TOP500公開算力約78%。台智雲說，「這不只是超級電腦的排名，更代表台灣正在逐步建立屬於自己的AI Infrastructure、AI Factory與Sovereign AI能力。當AI成為國家競爭力的重要基礎設施，決勝關鍵已不只是晶片與模型，而是誰能夠長期建設、營運並掌握自主可控的算力、資料與AI力」。

鴻海則在去年5月宣布與輝達（NVIDIA）合作打造亞灣AI超級算力中心，十月再加碼宣布建置AI算力集群暨超算中心。亞灣超算執行長姚延宗日前指出，「未來AI世界將由大量AI Agent（AI代理）協同運作，公司希望打造的不只是GPU算力平台，而是一座能孵化AI人才、開發AI Agent並支撐大規模落地應用的Tokenized AI Factory生態系」。

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