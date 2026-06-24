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全球超級電腦榜單出爐 台灣11套系統上榜總算力破213PF
全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有11套系統上榜，總算力跨越200 PetaFLOPS（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱PF）大關，首度突破213 PetaFLOPS。
電腦品牌廠華碩與集團旗下台智雲表現亮眼，雙方共同參與規劃建置的系統總算力超過165 PetaFLOPS，占台灣TOP500公開算力約78%。
近年全球人工智慧（AI）基礎設施建設競爭進入白熱化，在最新公布的TOP500名單中，國家高速網路與計算中心（國網中心）建置的NANO4以81.6PetaFLOPS的算力，位居全球第33名，持續穩居台灣最強超級電腦。
包含NANO4在內，台灣仍維持3套系統位列全球百大、6套系統位列全球前200名，在全球AI基礎設施版圖中占有一席之地。
台智雲今天在臉書官方帳號發文表示，這不只是超級電腦的排名，更代表台灣正在逐步建立屬於自己的AI基礎建設、AI工廠與主權AI能力。當AI成為國家競爭力的重要基礎設施，決勝關鍵已不只是晶片與模型，而是誰能夠長期建設、營運並掌握自主可控的算力、資料與AI能力。
台智雲進一步指出，部分台灣系統雖然排名較前一期略有變動，但實際算力並未下降。這反映的是全球AI工廠與主權AI建設正快速加速，各國正以前所未有的速度投入新一代AI超算與算力基礎設施。
台智雲參與多項台灣代表性超算與AI基礎設施專案建設，包括NANO4、NANO5、Ubilink、鴻海AI超算中心等系統。
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