安圖斯與越南科技廠FPT簽署MOU 推動亞太地區企業級應用

宏碁（2353）集團旗下子公司安圖斯（7875）24日宣布與總部位於越南的全球科技與IT服務公司FPT，正式簽署合作備忘錄（MOU），共同推動企業級 AI 在亞太市場的大規模部署與商業化應用。

安圖斯表示，此次合作結合安圖斯科技在 AI 基礎架構與高效能運算（HPC）平台領域的優勢，以及 FPT 在垂直產業 AI 應用開發與系統整合方面的深厚經驗，打造更完整且具擴展性的 AI 生態系。

安圖斯科技執行長李占傑表示：「安圖斯科技長期專注於高效能、安全且具高擴充性的 AI 基礎設施，結合FPT Software 深厚的產業應用開發經驗，進一步降低企業導入 AI 的技術門檻，提供真正商用就緒（Production-Ready）的端到端 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為實際營運效益與長期競爭力。此次的策略合作，將是安圖斯科技深化全球 AI 生態布局的重要里程碑。」

FPT Corporation 泰國暨台灣區執行長 Levi Nguyen 表示：「AI 正從實驗階段邁向企業策略核心，重新定義組織的決策模式、營運韌性與長期價值創造方式。作為一家 AI為核心的企業，FPT 相信未來企業領導者的競爭力，將取決於能否以速度、規模與系統化方式，將智慧能力深度融入核心營運流程。我們致力於協助企業提升適應能力與未來競爭力，使 AI 成為推動生產力、成長與永續競爭優勢的重要引擎。」

藉由本次合作，雙方將協助企業解決 AI 規模化部署所面臨的核心挑戰，提升面對新興資安威脅的韌性。透過安圖斯高效能運算與 AI 基礎架構技術，並結合 FPT 在大型主機現代化（Mainframe Modernization）、數據分析及資安領域的專業能力，協助企業從傳統封閉系統轉型至開放且可擴充的架構環境，有效執行商業智慧分析與風險管理工作負載性，為現代企業應用與 AI 工作負載建立安全且可持續擴展的基礎。

於甫落幕的台北國際電腦展中，雙方亦於現場展出多項代理型AI解決方案，聚焦三大關鍵應用領域：在智慧金融領域，透過 AI 驅動的風險管理與決策分析能力，協助金融機構強化法遵管理、提升風險可視性與決策品質。

在智慧醫療領域，藉由自動化工作流程優化醫療文件處理、報告生成及營運管理，有效降低行政負擔並提升作業效率。在跨產業應用方面，結合 APA（Agent Process Automation）平台的 AI Agent 解決方案，可協助企業實現營運管理、客戶服務、知識管理及企業支援等業務流程的智慧化與自動化。

安圖斯與 FPT也正著手推動智慧醫療專案。安圖斯將負責建置地端（On-Premises）AI 運算基礎設施，而 FPT 則導入 AI 醫療解決方案，協助醫療機構提升營運效率與智慧化服務能力。未來安圖斯與 FPT 將持續深化軟硬體整合能力，加速企業 AI 導入，擴大全球 B2B 市場布局，並共同開創智慧運算新時代。