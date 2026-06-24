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圓剛與RealSense亮相Automate 2026 搶攻人型機器人、實體AI新商機

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）在美國Automate 2026展會中攜手RealSense，展示多相機感知解決方案，協助推動Physical AI（物理AI）於機器人、智慧製造與物流自動化等場域的實際應用。隨著AI從雲端運算走向真實世界應用，機器人、自動化設備與智慧製造正成為下一波產業成長的重要動能。圓剛透過Physical AI運算平台與視覺感知整合能力，協助產業客戶加速導入新一代智慧應用。

近年人型機器人、自主移動機器人、智慧製造與物流自動化快速發展，市場對於「能看見、能理解、能即時反應」的智慧系統需求持續升溫。對企業與系統整合商而言，如何將AI技術快速導入真實場域，並降低開發與部署門檻，已成為推動商業化落地的關鍵。

本次於Automate 2026展出的重點為Multi-Camera Perception多相機感知以及整合NemoClaw和AgenticROS並應用在自主移動機器人（AMR）展示。圓剛科技與RealSense共同呈現5組相機同步運作的部署情境，展示智慧設備如何取得更完整的環境視野，進一步提升在工業自動化、智慧倉儲、自主移動設備與人型機器人等應用中的感知能力與運作可靠性。

圓剛科技產業應用事業處副總經理劉厚儀表示，Physical AI正在推動AI從數位世界走向真實產業場景。對圓剛而言，這不只是技術發展，更是產業轉型與新應用落地的重要機會。圓剛將持續以應用導向（application-ready）的解決方案，協助客戶與合作夥伴縮短開發時程，加速從概念驗證走向實際部署。

透過與RealSense等全球生態系夥伴合作，圓剛將持續擴大在邊緣AI、機器視覺與智慧製造市場的布局，並聚焦可快速導入的產業應用，協助客戶掌握Physical AI所帶來的新一波成長機會。

機器人 科技

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