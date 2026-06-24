能率集團轉投資有成 Agility Robotics將於美股掛牌
根據華爾街日報報導，能率集團旗下轉投資美國Agility Robotics將在美國時間6月24日上午宣布將透過SPAC方式在美國那斯達克上市掛牌，股票代號AGTL。
隨著Agility Robotics宣布上市相關消息後，引發美國華爾街投資機搆熱烈的討論，相關科技研究分析師指出中國大陸跟美國人形機器人未來在上市籌資大戰將正式引爆。
市場預期人形機器人的發展與量產將會加速，對台灣機器人相關公司而言，也將迎來更龐大的商機。據悉，近期機器人公司募集估值約在55億美元至390億美元之間。Agility robotics未來是美國首家股票上市人形機器人公司，預期將有機會受到全球投資人爭相投資，造成比價效應估值有機會突破150億美元，據了解，目前Agility Robotics的估值約110億美元（3,500億台幣）。
值得注意的是，Agility Robotics股東陣容堅強，除了經營團隊以外，包括亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、軟銀、Sony及台灣能率集團佳能（2374）與能率亞洲（7777）等；而去年能率亞洲及佳能共投資1,000萬美元（約新台幣3.2億元），此次配合未來掛牌增資，能率亞洲及佳能包括首次投資的能率創新（5392）預計再繼續投資增加約1,000萬美元，累計總投資金額達到2,000萬美元（約新台幣6.4億元）。
目前Agility Robotics正處於關鍵發展期，其中主力商品Digit V4機器人目前已在物流工作流程的實際客戶環境中運行，從試點轉向規模化部署。預計Digit V5機器人將於2026年完成最終開發，並計劃2027年規模化生產擴大部署並降低成本。
Agility Robotics統計至2025年底Digit機器人在大型客戶（如GXO物流、亞馬遜）真實電商倉儲環境中，累計成功搬運超過100,000個貨箱。近期Agility與輝達也宣布深化合作，將新一代Digit導入NVIDIA Halos安全框架。
隨著未來Agiltiy股票上市後，加上Agility V5將於明年生產並陸續放量，佳能預計年底前有機會開始貢獻業績。除Agility之外、佳能生產的機器人感測模組給Mantis Robotics從去年第4季開始陸續出貨。另外佳能公司也強調看好未來無人機，AI監視系統，機器人等的需求，下半年營收將持續成長。
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