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元太旗下元瀚材料無溶劑 OCA 光學膠 獲多家客戶採用

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太集團旗下元瀚材料宣布，自主研發生產的無溶劑 OCA（光學透明膠）已成功應用於多款終端產品。圖為OCA示意圖。業者／提供
元太集團旗下元瀚材料宣布，自主研發生產的無溶劑 OCA（光學透明膠）已成功應用於多款終端產品。圖為OCA示意圖。業者／提供

隨著顯示應用持續朝向高畫質、輕薄化及永續製造發展，市場對光學貼合材料的性能、可靠度及環境友善製程提出更高要求。全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技集團旗下元瀚材料24日宣布，自主研發生產的無溶劑OCA（Optically Clear Adhesive，光學透明膠）已成功應用於多款終端產品，並持續與品牌客戶、模組廠及產業夥伴展開產品驗證與共同開發，以支援更多新世代顯示應用需求。

OCA為顯示產業的重要關鍵材料，主要應用於顯示面板與保護蓋板之間的光學貼合。透過高透明度與優異的光學特性，可有效降低反射、提升透光率與顯示清晰度，同時提升產品可靠度與耐用性。對於重視視覺品質與使用體驗的各類顯示產品而言，OCA在顯示性能、可靠度及製造效率方面扮演重要角色。

「隨著顯示產業持續演進，材料技術的重要性也日益提升。」元瀚材料董事長林宗勇表示：「元瀚材料長期投入OCA光學膠自主研發，希望讓材料開發能夠更早參與產品設計與驗證階段，協助客戶在光學表現、可靠度及製造效率之間取得最佳平衡。同時，無溶劑製程也符合全球品牌客戶對低碳製造與綠色供應鏈的期待。」

透過與元太科技集團在材料、顯示技術及量產經驗上的密切合作，元瀚材料從材料配方設計、模組開發到量產製程驗證，持續優化貼合品質與生產效率，並針對不同產品需求提供客製化解決方案。目前產品厚度規格涵蓋25至300微米（μm），可滿足不同尺寸、結構及應用場景的需求。

除優異的光學性能外，永續製造亦是元瀚材料的重要發展方向。元瀚材料OCA採用全無溶劑（Solvent-Free）製程，相較於傳統含溶劑製程，可有效降低揮發性有機化合物（VOC）排放與環境負荷，協助客戶建立更具韌性與永續競爭力的供應鏈體系。

此外，透過在地化研發與生產優勢，元瀚材料能夠提供快速的技術支援、靈活的產品客製化能力以及穩定的供貨服務，協助客戶提升開發效率並加速產品導入。

隨著全球顯示市場持續朝向高效能、低碳及多元應用發展，元瀚材料將持續投入光學貼合材料創新研發，並結合元太科技集團累積的技術與製造經驗，提供從關鍵材料、顯示模組到系統整合的完整支援。目前元瀚材料已具備量產供應能力，並持續與品牌客戶、模組廠及生態系夥伴展開產品驗證與共同開發，攜手產業夥伴共同推動更高效、更低碳且更具永續競爭力的新世代顯示應用發展。

元太

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