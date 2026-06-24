遊戲大廠橘子集團裁員15% 公司：面對AI世代衝擊「降本增效」

遊戲廠商橘子集團今日驚傳裁員15%。據了解，若以公司截至今年三月底的全體員工數約1025人計算，推估這波裁員人數約153人上下，其中旗下媒體NOWnews裁員近60人左右。

公司雖未證實實際人數，但表示確有此事，這次調整已於第二季完成，雖將產生一次性人事及組織異動相關費用，但透過此波組織調整，可有效落實「降本增效」，原先編列於相關專案之研發資源亦能大幅釋出，以最輕盈精實的體質，為下半年營運奠定基礎。

橘子集團執行長劉柏園表示，組織調整的初衷，是展現果斷敏捷的決策力與執行力，即時止損，並將資源和人才，全面挹注於AI布局與核心計畫，掌握AI所帶來的機會，為集團驅動新興成長量能。

公司指出，這是為突破傳統代理營運的市場競局，並因應目前集團營運挑戰，因此在第二季針對各單位的資源投入與產出效益，進行全面評估，並展開大刀闊斧的組織調整，裁撤效益未達預期的虧損事業單位、封存短期未具變現效益的新創專案，並全面啟動非核心事業體的處置評估，整體調幅15%。

劉柏園說，面對AI世代的衝擊，組織慣性與編制虛耗是企業轉型的最大風險。透過此次大規模的組織調整，意在打造更具彈性、能迅速應對市場變化的營運架構。

劉柏園指出，伴隨組織精實與資源配置到位，橘子集團發展重心將從擅長的遊戲產業，跨足高成長的AI產業。展望未來，將串聯算力供應與AI商業應用，提供跨產業夥伴全方位AI賦能服務，並透過更精準的資源投入，持續創造集團長期營運動能與企業價值。