快訊

毒駕害命！韓國修法整治毒駕問題，台灣怎麼做？

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

杜詩梅傳出要選花蓮議員？ 滿街拜訪店家：終於要為民喉舌了

聽新聞
0:00 / 0:00

遊戲大廠橘子集團裁員15% 公司：面對AI世代衝擊「降本增效」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
遊戲廠商橘子集團今日驚傳裁員15%。圖／橘子集團提供
遊戲廠商橘子集團今日驚傳裁員15%。圖／橘子集團提供

遊戲廠商橘子集團今日驚傳裁員15%。據了解，若以公司截至今年三月底的全體員工數約1025人計算，推估這波裁員人數約153人上下，其中旗下媒體NOWnews裁員近60人左右。

公司雖未證實實際人數，但表示確有此事，這次調整已於第二季完成，雖將產生一次性人事及組織異動相關費用，但透過此波組織調整，可有效落實「降本增效」，原先編列於相關專案之研發資源亦能大幅釋出，以最輕盈精實的體質，為下半年營運奠定基礎。

橘子集團執行長劉柏園表示，組織調整的初衷，是展現果斷敏捷的決策力與執行力，即時止損，並將資源和人才，全面挹注於AI布局與核心計畫，掌握AI所帶來的機會，為集團驅動新興成長量能。

公司指出，這是為突破傳統代理營運的市場競局，並因應目前集團營運挑戰，因此在第二季針對各單位的資源投入與產出效益，進行全面評估，並展開大刀闊斧的組織調整，裁撤效益未達預期的虧損事業單位、封存短期未具變現效益的新創專案，並全面啟動非核心事業體的處置評估，整體調幅15%。

劉柏園說，面對AI世代的衝擊，組織慣性與編制虛耗是企業轉型的最大風險。透過此次大規模的組織調整，意在打造更具彈性、能迅速應對市場變化的營運架構。

劉柏園指出，伴隨組織精實與資源配置到位，橘子集團發展重心將從擅長的遊戲產業，跨足高成長的AI產業。展望未來，將串聯算力供應與AI商業應用，提供跨產業夥伴全方位AI賦能服務，並透過更精準的資源投入，持續創造集團長期營運動能與企業價值。

劉柏園 橘子

延伸閱讀

甲骨文導入AI推動轉型 大砍2.1萬名員工

美科技業掀 AI 裁員潮 專家：台灣有兩大保護傘

維熹股東會／AI 伺服器大電流已出貨 明年 AI 營收倍數成長

中美晶小金雞續升綠能月底興櫃 綠能產業再添生力軍

相關新聞

遊戲大廠橘子集團裁員15% 公司：面對AI世代衝擊「降本增效」

遊戲廠商橘子集團今日驚傳裁員15%。據了解，若以公司截至今年三月底的全體員工數約1025人計算，推估這波裁員人數約153人上下，其中旗下媒體NOWnews裁員近60人左右。

影／中市府將和AIT合辦無人機論壇 盧秀燕：為台灣打造下一個護國神山

美國AIT下月2日將和台中市政府合辦無人機論壇，台中市長盧秀燕今天早上在后里的活動中受訪表示，台中市政府和AIT要合辦無人機論壇，希望透過產官學集思廣益，能打造台灣下一個護國神山，就是無人機產業。

天品股東會／AI 液冷清洗業務需求強 今年營運可望再創新高

天品（6199）24日召開股東會，由董事長李振寬主持，會中承認2025年財報，李振寬表示，集團轉型有成，受惠於AI液冷清洗業務需求增加，目前接單動能強勁，在手訂單能見度達第4季，預期今年營運表現可望再創歷史新高。

日月光投控股東會／今年營收續成長 明年資本支出高檔水準

全球封測龍頭日月光投控（3711）24日舉行股東會，營運長吳田玉表示，今年營收持續成長，其中先進封測營收預期將較2025年翻倍成長，主要受惠人工智慧AI產業對半導體強勁需求，預期2027年資本支出規模將維持較高水準。

元太旗下元瀚材料無溶劑 OCA 光學膠 獲多家客戶採用

隨著顯示應用持續朝向高畫質、輕薄化及永續製造發展，市場對光學貼合材料的性能、可靠度及環境友善製程提出更高要求。全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技集團旗下元瀚材料24日宣布，自主研發生產的無溶劑OCA（Optically Clear Adhesive，光學透明膠）已成功應用於多款終端產品，並持續與品牌客戶、模組廠及產業夥伴展開產品驗證與共同開發，以支援更多新世代顯示應用需求。

鴻海與 SHARP 簽署 MOU 布局3+3+3策略新興產業 加速日本及全球發展

鴻海 （2317）24日宣布，已與日本SHARP株式會社簽署策略合作備忘錄，雙方將透過明確的合作框架與溝通機制，結合鴻海「3+3+3」策略所建立的技術能力、全球製造、供應鏈管理及投資生態系，及SHARP全球品牌影響力、市場通路、客戶服務網絡優勢共同評估投資，以及其他合作模式，加速新事業發展與市場拓展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。