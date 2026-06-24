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鴻海與 SHARP 簽署 MOU 布局3+3+3策略新興產業 加速日本及全球發展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
在鴻海科技集團董事長劉揚偉（中）見證下，鴻海E次集團總經理林忠正（左）與SHARP社長河村哲治（右）完成策略合作備忘錄簽署。鴻海／提供
在鴻海科技集團董事長劉揚偉（中）見證下，鴻海E次集團總經理林忠正（左）與SHARP社長河村哲治（右）完成策略合作備忘錄簽署。鴻海／提供

鴻海 （2317）24日宣布，已與日本SHARP株式會社簽署策略合作備忘錄，雙方將透過明確的合作框架與溝通機制，結合鴻海「3+3+3」策略所建立的技術能力、全球製造、供應鏈管理及投資生態系，及SHARP全球品牌影響力、市場通路、客戶服務網絡優勢共同評估投資，以及其他合作模式，加速新事業發展與市場拓展。

基於雙方所簽署之策略合作備忘錄，其合作範圍涵蓋AI基礎設施與解決方案、能源與ESG相關應用、機器人與智慧自動化系統、次世代通訊技術及智慧城市等領域，雙方將共同開發符合市場需求的創新產品與服務。

雙方將優先評估建立「3+3+3」聯合研發平台的可行性，結合SHARP新事業布局與鴻海在AI、能源、機器人、電動車及次世代通訊等重點成長領域的技術能力，推動聯合研發、技術驗證（PoC）、產品開發及商業化應用，進一步強化雙方在成長產業的競爭優勢。

此外，雙方亦將評估成立新事業落地的業務發展合作平台，藉由結合SHARP的品牌與市場優勢，以及鴻海的製造能力、供應鏈資源與全球夥伴網絡，共同拓展日本及全球市場商機，推動新事業加速落地。

市場關注的AI基礎設施領域合作，雙方將以SHARP已宣布推進之AI伺服器事業為基礎，進一步研究以SHARP品牌推動AI伺服器相關產品與解決方案，並結合產品供應、維運服務、導入支援及相關商業模式，回應企業與產業客戶對高效能運算及AI應用快速成長的需求。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「SHARP作為鴻海集團的重要關聯公司，擁有深厚的品牌價值與市場基礎；鴻海則具備全球領先的科技製造能力、供應鏈管理及創新研發能量。透過本次策略合作框架，我們期待從集團整體高度推動雙方資源互補，在AI、能源及機器人等成長產業打造新的事業模式，進一步提升SHARP的企業價值與鴻海集團整體競爭力。」

SHARP株式會社社長兼執行長河村哲治表示：「SHARP長期深耕日本及全球市場，擁有深厚的品牌基礎與客戶連結。透過此次合作，我們期待結合鴻海在技術創新與全球供應鏈方面的優勢，共同推動新事業發展，開創更多成長機會。」

未來，SHARP與鴻海將以本次簽署之策略合作備忘錄作為雙方合作的重要基礎，透過明確的合作架構與溝通機制，持續推動各項合作計畫。本次合作不僅是雙方對外合作框架的建立，也將作為鴻海集團與SHARP推進資源對接與新事業落地的重要宣示。雙方將依市場需求與產業發展趨勢，審慎評估並逐步落實各項合作機會，共同創造長期價值。

鴻海 日本 供應鏈

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