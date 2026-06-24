新漢股東會／第2季營運優於首季 審慎樂觀看待後市
工業電腦廠新漢（8234）24日舉行股東會，展望後市，新漢董事長林茂昌表示，首季因與客戶洽談新價格，導致部分訂單出現遞延情況，看好第2季營運優於首季，第3季延續第2季表現，對後續營運審慎樂觀看待。
新漢2025年營收57億元，稅後純益約5500萬元，每股純益0.39元；股東會通過發放現金股利0.4元。
展望後市，林茂昌指出，因零組件價格上漲，新漢因應成本上升調漲產品價格，但也因與客戶洽談新價格，導致首季部分訂單出現遞延情況。
新漢目前BB值1.3-1.4。林茂昌預估，第2季營運優於首季，第3季延續第2季表現，其中，今年來自智慧車載、半導體下游產業需求為主要動能，對後續營運審慎樂觀看待。
在業績表現方面，新漢今年5月營收5.22億元，月增10%、年減1.5%；累計新漢今年前五個月營收為21.43億元，年減18.9%。
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