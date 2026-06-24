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富達國際：亞洲 AI 投資轉向應用 由晶片延伸至機器人接棒成長

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

AI發展正邁入關鍵轉折期。富達國際指出，隨著市場由半導體與算力等基礎設施投資，轉向企業應用與實際變現，AI已逐步從題材走向生產力落地。不僅企業加速導入以提升效率與商業價值，機器人、自動化與「實體AI」等新興應用也快速崛起。

富達國際表示，隨著AI應用逐步擴大，從軟體、電商到企業服務都加速導入，投資機會也由晶片延伸至更廣泛產業。亞洲憑藉完整的半導體、製造與技術生態系優勢，在此波轉型中角色持續升級，正從全球供應鏈核心進一步躍升為下一波科技創新與投資機會的關鍵引擎。

富達國際亞太區投資總監主管倫波（Stuart Rumble）表示，AI投資正從基礎建設邁向應用落地。早期由半導體、算力及數據中心帶動的大規模投資已成為企業獲利關鍵，相關企業表現持續亮眼。不過，市場焦點正快速轉向企業如何將AI導入產品、服務與營運流程，以提升生產力與效率。

倫波指出，除科技領域外，機器人、先進製造與醫療等新興應用也快速崛起，但商業化進程仍具不確定性。展望未來，隨著AI投資版圖持續擴大，市場將更加重視企業的獲利能力、競爭優勢與執行力，能將技術轉化為實質成長的企業，預料將成為下一波AI投資周期的主要受惠者。

富達國際基金經理尼可斯（Dale Nicholls）表示，亞洲資金聚焦台韓市場，看好能受惠半導體與AI基礎設施需求強勁。不過，市場關注正從既有熱門領域轉向尚未充分反映的創新機會。隨著中國大陸AI發展由基礎設施延伸至機器人、自動化與「實體AI」，新一輪科技成長動能逐步浮現。

其中，人形機器人被視為潛在顛覆性應用。尼可斯表示，相較於AI模型市場由少數巨頭主導，機器人產業仍具開放性，而中國大陸在硬體製造與運動控制等領域已建立優勢，並加速布局軟體與數據能力，帶動整體產業升溫。

機器人 電商 半導體

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