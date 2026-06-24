賽事與抗暑需求催化夏季買氣 3C 通路迎假期影音及家電汰換潮

隨著畢業季落幕並喜迎暑假，台灣3C與家電市場迎來年度消費旺季。3C通路商燦坤（2430）觀察，今年夏季市場呈現兩大趨勢。首先是國際大型體育賽事帶動居家影音設備買氣，70吋以上電視門市詢問度較去年同期成長約15%，投影機銷量亦有53%的年增幅。其次是高溫加上政府一級節能補助名額已消化近7成，刺激消費者進行空調與風扇等消暑家電的汰舊換新。

因應市場的影音、抗暑與換機需求，燦坤表示，即日起至7月9日調整部分大尺寸顯示器、節能空調、智慧型手機及資訊硬體之價格。

在大型影音設備方面，CHIMEI 65吋4K Mini LED顯示器調降至23,900元，SAMSUNG 75型4K QLED顯示器特價38,888元，JVC 50型4K液晶顯示器則售9,499元。

燦坤表示，近期受體育賽事與暑假需求影響，大尺寸觀影設備買氣穩健成長，預期此波顯示器調價能直接對應消費者的硬體升級需求。

針對夏季空調與生活家電需求，Panasonic一對一變頻單冷空調特價22,900元，可搭配政府汰舊換新與貨物稅減免共5,000元補助。此外，HITACHI 11L除濕機與475公升五門冰箱，則分別提供10,999元與48,900元的促銷價格。

燦坤指出，高溫使消暑家電進入季節性銷售旺季，目前政府一級節能補助名額剩餘不到3成，建議有汰換老舊家電需求的民眾留意補助時效。

在智慧型手機方面，iPhone 17 256GB售價調降1,463元，旗艦款iPhone 17 Pro Max 256GB現折1,046元，SAMSUNG Galaxy S25 FE則調降至15,888元。

燦坤提到，隨著AI硬體應用普及，新學期與新職場的採購需求已陸續湧現，通路因此針對主流智慧手機與行動通訊設備進行價格微調。

資訊與電競硬體方面，搭載M5晶片的MacBook Pro 14.2吋與商務款Lenovo ThinkPad E14同步納入折價範圍。遊戲主機部分，因應市場漲價風聲，通路則推出Switch 2主機搭配遊戲與控制器的組合套餐，定價為18,900元。

燦坤對此強調，暑假為電競與遊戲硬體的傳統旺季，在市場預期主機可能調漲的心理因素下，推出組合硬體套餐旨在讓玩家提前因應。