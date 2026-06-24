鴻華先進揭波蘭 EMP 合資對方佔大股 海外佈局勝出陸車廠有3原因

鴻華先進 鴻海將攜手波蘭國營電動車公司 ElectroMobility Poland S.A.（EMP）在當地設廠，波蘭總理圖斯克更搶先宣布秋季將簽約，而為何能勝過中國大陸電動車對手取得合作？鴻華先進董事長李秉彥指出，紮實的平台基本功、在地供應鏈計畫，以及可信賴度為3原因，未來EMP持股可能會佔大股減少資本支出。

鴻海與波蘭國營電動車公司 EMP宣布建立策略夥伴關係，攜手旗下鴻華先進預計在波蘭設立電動車製造及研發中心，波蘭總理更搶先曝光合作進度，對此李秉彥表示，看到歐洲有強力的政府政策支持，市場發展潛力大，確實將東南亞跟歐洲列為重點推進區域。

「國際顯示的變化其實是保護主義取代全球化。」李秉彥23日指出，鴻海集團在海外每一個基地，每一個合作的夥伴，都講BOL (Build-Operate-Localize) 在地化合作，以合作而非取代的意義，與當地企業合資合作，不僅能分攤資本支出，也能讓在地夥伴持股並享有認同感。

他因此透露，波蘭等海外合資案（JV），雖具體的持股比例目前仍在洽談與推進中，尚無法確認最終數字。不過在地夥伴的持股比例，「他們可能有一定程度，甚至是大多數股份」，藉此讓在地夥伴認同是「自己的公司」，投入更多心力，而比單純外商直接投資FDI取得更多價值。

也因此，對股東憂心鴻華全球BOL商業模式，將使資本支出將無限放大，對此李秉彥表示，鴻華與在地合作夥伴都會各自投入資金，共同分攤資本支出（CapEx）的合作方式，能有效減輕單方面的投資壓力，因此資本支出不會因海外擴張而過快地往上衝。

原本，鴻華先進將北美視為重點佈局市場，雖美規Model C預備去年底推出，但隨美國政策變化，目前已告暫緩。鴻華先進指出，美國取消了 7500 美元的電動車補貼，加上針對進口車的高達 27.5% 關稅，目前市場環境與利潤空間對外來車廠不利，故會待未來政治與市場情勢明朗後再伺機進入。

法人最關心的是鴻華先進的出海進度，對此，公司表示，與三菱合作的車款將在第4季在三菱200多個銷售點銷售，另外，日本三菱FUSO合作的Model T電動巴士將銷售全球市場，美國並未列於全球佈局規劃中。

由於中國大陸電動車製造實力雄厚，且掌握最大電池芯供應量，為何三菱甚至EMP等業者願意選擇鴻華先進？對此，李秉彥坦言合作夥伴早就研究分析過這點，而鴻華有三優勢勝出，首先是鴻華的車輛平台「基本功非常紮實」，很適合到不同國家客製化以符合當地法規，打造接地氣的車款。

他解釋，鴻華的發展路徑是先在台灣打好基礎，將底盤平台與核心價值建立起來後，再將這套成功經驗「複製貼上 (Copy Paste)」到海外市場，鴻華先進在海外也會接地氣與在地供應鏈合作，中國大陸車廠雖擁有完整電池、電控、電機（三電）產業鏈，但鴻華在供應鏈的選擇上更採取高度靈活且開放的策略，會在當地尋找「最佳組合」，但鴻海集團本身也有馬達跟電池量產能力。

第三是，鴻華是一個可靠可以長期合作的夥伴。

對於何時現金流轉正？李秉彥表示，企業發展需要時間累積核心技術，不會盲目追求短期轉盈而犧牲長期佈局，但在海內外專案（如巴士與乘用車）陸續貢獻營收下，預期2027年甚至更快在2026年，財務與現金流狀況會有顯著且正向的改善。